«Не харизматичный лидер». Путину присуща нерешительность — эксперт по невербальной коммуникации 10 февраля, 14:09 Эксперт по невербальной коммуникации Валентин Ким объяснил, почему Владимир Путин не стал харизматичным лидером (Фото:Sputnik/Grigory Sysoev/Pool via REUTERS)

Эксперт по невербальной коммуникации Валентин Ким в интервью Radio NV рассказал, что российский диктатор Владимир Путин — не харизматичный лидер и ему присуща нерешительность.

«Действительно, Владимир Путин демонстрирует нерешительность. И это вообще присуще ему. Возможно, это связано с тем комплексом особенностей, которые ему присущи. Первое – это профессиональный след. Он бывший КГБист – это люди, которые мыслят категориями спецопераций. Это люди, которые планируют, прежде чем что-то начать. И такое гусарство, скажем так, им вообще-то не свойственно», — сказал Ким Radio NV.

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По словам эксперта по невербальной коммуникации, Путин – «не харизматичный лидер».

«Он не лидер, способный возглавить и повести за собой. Ему вообще не присущи демонстративные качества. Он — серенький паучок, который делает все исподтишка. … И ему не присуща активная манера действия. Он больше подвержен каким-то спецоперациям вроде того, чтобы отравить Скрипача или что-то такое», — объяснил Ким.

В конце января в Великобритании высмеяли российского диктатора Владимира Путина из-за его комплексов по поводу роста после того, как в соцсетях обратили внимание на его последние фото со студентами МГУ, на котором он стоит в туфлях на высокой платформе, чтобы казаться хоть немного выше на фоне остальных. присутствующих.