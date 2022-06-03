«Ему не жалко никого». Психиатр объяснил, как навязчивая идея «покорить Украину» выдает психологию поступков Путина и его эмоции 3 июня, 09:15 Цей матеріал також доступний українською Психиатр Роман Долинский объяснил, почему в быту часто говорят, будто у Путин «взгляд, как у маньяка» (Фото:Sputnik/Sergei Guneev/Pool via REUTERS)

У российского диктатора Путина сформировалось несколько сверхценных для него идей, одна из которых состоит в том, что ему необходимо «покорить» Украину, считает психиатр Роман Долинский.



Война России против Украины — главные события 3 июня

Такое мнение Долинский, практикующий врач-психиатр, выразил в интервью НВ, комментируя постоянную ложь Путина, его манипуляции информацией, отрицание очевидных фактов и подмену понятий.

Видео дня

«Относительно этого действительно возникает много вопросов: это какие-то бредовые идеи, сознательная ложь или манипуляции? Если предположить, что это манипуляция, то она не слишком тонкая, а грубая и прямолинейная. Поэтому считаю, что все-таки он это говорит сознательно и это не бредовая идея, а скорее — сверхценная идея», — пояснил Долинский.

По его словам, при наличии бредовой идеи человек четко уверен в том, чего очевидно не существует, и его невозможно в этом убедить никакими логическими доводами. Тогда как сверхценная идея [идея-фикс] основывается на событиях, которые имели место, но сопровождается яркой эмоциональной окраской и полностью захватывает внимание человека, а также обуславливает большинство его поступков.

Соответственно у Путина сформировалось несколько сверхценных идей, одна из которых состоит в том, что ему нужно «покорить» Украину, добавил психиатр.

«Он на этом очень фиксирован и не может скрыть свои эмоции, которые иногда берут верх. Это по нему очень хорошо видно. Часто в быту говорят, будто у него „взгляд, как у маньяка“. Но слово „маньяк“ очень бытовое, поскольку есть понятие „маниакальный синдром“ или „мания“ в психиатрии, и это совсем другое. Это скорее взгляд человека, который очень углубился в свою отдельную идею, которая уже давно отрывается от реальности, но человек готов на любые жертвы ради нее», — убежден Роман Долинский.

Он добавил, что если бы Путин был «чистым эпилептоидом, может быть, что-то его тормозило, например, родные или близкие люди». «А поскольку в его характере есть антисоциальная составляющая, то есть полное отсутствие эмпатии и сострадания, то ему не жалко никого. Поэтому он и бросает свою армию «на убой» в Украину, никак не сопоставляя это с реальными возможностями армии и рациональными взглядами на свои «капризы», — резюмировал психиатр.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.