24 года назад в российских СМИ вышла одна из первых биографий Путина. Ее соавтора убили спустя неделю — новое расследование преступления 23 июня, 15:39 Цей матеріал також доступний українською Российский диктатор Владимир Путин выступает на Петербургском экономическом форуме (Фото:REUTERS/Anton Vaganov)

Летом 1998 года журналист из Санкт-Петербурга Анатолий Левин-Уткин был избит в подъезде своего дома и умер через четыре дня в больнице. За неделю до этого случая его газета опубликовала материал о незаконности назначения Владимира Путина главой ФСБ.

23 июня 2022 года новые детали этой истории опубликовали Настоящее Время и Радио Свобода — в рамках совместного проекта расследований о первых шагах Владимира Путина во власти. НВ рассказывает главное, что стоит об этом знать.

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Одна из первых биографий Путина: о чем была резонансная статья

Материал под названием Подполковник Путин незаконно возглавил ФСБ вышел в газете Юридический Петербург сегодня 12 августа 1998 года. За несколько недель до этого, 25 июля 1998-го, Путин был назначен директором Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ. До этого он занимал должность первого замглавы Администрации президента и был ответственным за работу с регионами.



Статью в петербургской газете готовили несколько журналистов, вышла она под коллективным псевдонимом «А. Кириленко». Фактически материал был «возможно, первой обширной биографией» Путина в печати на тот момент, пишет Настоящее время. Тираж номера численностью 31 тысяча экземпляров распространялся бесплатно и по подписке.



Материал в газете Юридический Петербург сегодня от 12 августа 1998 года / Инфографика: Настоящее Время / Радио Свобода

Статья состоит из нескольких разделов и рассказывает о:



наследии и работе Николая Ковалева, предшественника Путина на посту директора ФСБ ( «Как говорят в управленческих кругах, Ковалев „пересидел на своем посту“. Каждому овощу свой срок»)



на посту директора ФСБ «Как говорят в управленческих кругах, Ковалев „пересидел на своем посту“. Каждому овощу свой срок») работе Владимира Путина в КГБ ( «Владимир Путин не снискал себе ни хорошей, ни дурной славы — о его деятельности просто известно очень мало — только официальные факты. На счету бывшего разведчика, как и полагается, нет ни одного громкого скандала», — писали питерские журналисты)

«Владимир Путин не снискал себе ни хорошей, ни дурной славы — о его деятельности просто известно очень мало — только официальные факты. На счету бывшего разведчика, как и полагается, нет ни одного громкого скандала», — писали питерские журналисты) санкт-петербургском периоде карьеры Путина и его тесных связях с мэром города Анатолием Собчаком вплоть до его поражения на выборах в 1996 году ( «Путин удачно совмещал в одном лице обязанности и помощника, и референта, и секретаря. […] Во время работы в городской администрации Путин заслужил звание „серого кардинала“. А после избрания Собчака мэром города Путин назначается одним из трех первых заместителей мэра и становится фактически одной из самых влиятельных фигур в политической жизни Санкт-Петербурга»).

и его тесных связях с мэром города Анатолием Собчаком вплоть до его поражения на выборах в 1996 году «Путин удачно совмещал в одном лице обязанности и помощника, и референта, и секретаря. […] Во время работы в городской администрации Путин заслужил звание „серого кардинала“. А после избрания Собчака мэром города Путин назначается одним из трех первых заместителей мэра и становится фактически одной из самых влиятельных фигур в политической жизни Санкт-Петербурга»). участии Путина в предвыборной кампании блока Виктора Черномырдина Наш дом Россия ( «На политическом поприще Путин не оправдывает ожиданий — НДР на выборах в Думу занял в Петербурге только третье место»)

«На политическом поприще Путин не оправдывает ожиданий — НДР на выборах в Думу занял в Петербурге только третье место») возможных встречах Путина с новым губернатором Санкт-Петербурга Владимиром Яковлевым, его отставке после поражения Собчака на выборах и переезде в Москву



с новым губернатором Санкт-Петербурга Владимиром Яковлевым, его отставке после поражения Собчака на выборах и переезде в Москву работе Путина в президентской администрации , которую на тот момент возглавлял Анатолий Чубайс



, которую на тот момент возглавлял Анатолий Чубайс новом назначении Путина директором ФСБ — именно в этой заключительной части текста, как и в подзаголовке, редакция подчеркивала, что для такого назначения недостаточно звания подполковника КГБ, которое носил Путин ( «Владимира Путина нисколько не смущает тот факт, что по штатному расписанию главою ведомства может быть только генерал»).



Кто такой Анатолий Левин-Уткин и что с ним произошло

41-летний журналист газеты Юридический Петербург сегодня Анатолий Левин-Уткин был одним из соавторов текста о Путине, хотя не единственным. Однако он участвовал в сборе материала, рассказал авторам нового расследования Алексей Домнин, бывший главный редактор издания. В эпоху до существования интернета это был немалый труд. «При подготовке редакционной статьи я посылал всех сотрудников редакции по библиотекам, у Толи были связи в „публичке“ [Российской национальной библиотеке в Петербурге], он был библиофилом, собрал огромную библиотеку», — вспоминает Домнин.

Издание Юридический Петербург сегодня на тот момент было «газетным стартапом» и пыталось сделать имя на журналистских расследованиях. Левин-Уткин примкнул к команде издания в июле 1998 года, ранее он с 1993 года работал в штате других СМИ, еще некоторое время подрабатывал на фабрике по производству кожаной мебели.

Редакционный некролог после гибели Анатолия Левина-Уткина в газете Юридический Петербург сегодня / Фото: Радио Свобода/Настоящее время

«Толя всегда сидел на каких-то книжных салонах. Не было никакого интернета, поэтому все было face-to-face», — рассказывает о нем бывший работодатель Левина-Уткина по холдингу Синие страницы Алексей Лушников. По его словам, погибший журналист «всегда выискивал рациональное зерно, был очень вкрадчивым, много знающим человеком». «Мне казалось иногда, что он просто энциклопедически образован. Тогда же не было мобильной связи: он в каких-то справочниках что-то искал. Мне всегда казалось, что он очень осторожный, очень аккуратный. Никогда слова лишнего не скажет, умеющий приспосабливаться, входить в ситуацию, выяснять, очень сдержанный», — описал Левина-Уткина Лушников.

В первых двух номерах редакция новосозданного Юридического Петербурга сегодня опубликовала несколько громких расследований, в частности о коррупции на таможне и переделе банковского рынка. Представитель таможни, а также «не очень умные люди из службы безопасности» крупного банка звонили в редакцию, пытаясь выяснить источники информации для расследований, вспоминает Алексей Домнин. «Тогда еще работал закон о СМИ, и на вопрос, что будет, если я откажусь [выдавать источники], они бросали трубку».

Материал о Путине, вышедший 12 августа, тоже не остался без внимания. Вскоре после его выхода с главредом издания Домниным встретился «известный в узких кругах политтехнолог, работавший с партией Наш дом Россия — ее петербургское отделение в 1995 году возглавлял Путин», пишет Настоящее Время. По словам журналиста, «человек от Путина» пытался узнать источники финансирования издания. Встреча проходила в Макдоналдсе на Сенной площади. «Первые его слова: «Ты зачем такую плохую фотографию Путина разместил. Позвонил бы мне, я бы тебе хорошую дал», — рассказывает Домнин. Впрочем, неназванный политтехнолог отрицает эти факты: уже в 2022 году он заявил расследователям, что «не знаком» с публикацией о Путине и не понимает, о чем речь. Сейчас этот человек занимается бизнесом и психологической наукой, о его нынешних связях с Кремлем ничего не известно.

Тогда же, в 1998 году, прошло всего восемь дней после резонансной публикации, когда 20 августа с Анатолием Левиным-Уткиным произошла трагедия. Около 19:00 он вышел из редакции, а примерно в 20:00 соседка по подъезду нашла журналиста лежащим без сознания на первом этаже его дома около лифта (улица Руднева).

Врачи Института нейрохирургии четыре дня боролись за его жизнь, но спасти журналиста не удалось. Известно, что на него напали в подъезде, несколько раз ударили прутом арматуры по голове, забрали деньги, 1000 рублей, и портфель. «Преднамеренно, с особым зверством и жестокостью забили до смерти», — писали коллеги Левина-Уткина в некрологе о нем.

«По словам врача-нейрохирурга Сергея Евдокимова, характер нанесенных травм позволяет утверждать, что журналист был преднамеренно убит», — писал об этом случае в 1998 году Фонд защиты гласности, который даже обратился к президенту Борису Ельцину и тогдашнему генпрокурору РФ Юрию Скуратову с просьбой взять расследование дела под свой контроль.

Однако убийство так и осталось нераскрытым. Милиция поначалу заявляла, что в данном случае, вероятно, «имело место обычное ограбление». Экс-главред издания говорит, что следователи встречались с ним дважды: один раз в редакции сразу после нападения на Левина-Уткина. Второй раз — в отделении милиции по Приморскому району Петербурга, когда даже не запротоколировали опрос. «Они отрабатывали два мотива: разбой и убийство в связи с профессиональной деятельностью. Особенно их интересовала профессиональная версия», — говорит Домнин.

Газета Юридический Петербург сегодня не пережила финансового кризиса 1998 года. Вышло всего шесть ее номеров, а бывший главред издания Алексей Домнин окончательно ушел из журналистики в 2007 году, и в последние годы зарабатывает на жизнь как диджей и музыкант.

У Анатолия Левина-Уткина осталась вдова, но в 2022 году она отказалась разговаривать с журналистами. «Она живет в том же доме, что 24 года назад, и регулярно проходит мимо места, где был убит ее муж», — пишут расследователи.

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