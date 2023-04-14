Путин согласовал усиление мобилизации — росСМИ 14 апреля, 22:12 Владимир Путин (Фото:Sputnik/Sergei Karpukhin/Pool via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин подписал закон о введении в стране новых методов мобилизации для россиян. Теперь в России повестки будут отправлять онлайн.

Об этом сообщают российские пропагандисты из ТАСС.

Согласно новому закону, теперь в России повестки могут быть отправлены гражданам в письменной форме под расписку, по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, а также в электронной форме.

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Кроме этого, вводится запрет на выезд из страны граждан, получивших повестку. Запрет будет действовать до их визита в военкомат. Также в РФ ограничивается право управления автомобилем, в случае если уклонник не пришел в военкомат в течение 20 дней.

В полном объеме реестр военнообязанных РФ будет запущен не ранее осеннего призыва. Россияне смогут проверить наличие права на отсрочку и оспорить повестку в случае несогласия с ней на портале госуслуг.