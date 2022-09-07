«В патологической форме». Путин собрал все наиболее негативные качества анальных личностей — российский политолог 7 сентября, 17:07 Российский политолог Игорь Эйдман считает, что признаки анального психотипа российского диктатора Владимира Путина достигли патологических масштабов (Фото:Sergey Bobylev/TASS Host Photo Agency/Handout via REUTERS)

Российский политический эксперт и социолог Игорь Эйдман в интервью Радио НВ подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин собрал все наиболее негативные качества так называемых анальных личностей.

В эфире Радио НВ Эйдман отметил, что для российского диктатора характерны шутки, оговорки или метафоры на фекально-анальную тему.

«С точки зрения психоанализа, да и с точки зрения даже просто элементарной психологии, это все очень похоже на проговорки, оговорки по Фрейду, из его подсознательного состояния, подсознательных стремлений, фобий, страстей и т. д. Если говорить о психоанализе, с этой точки зрения анализировать, с точки зрения фрейдизма, то это очень похоже на то, что Путин относится к так называемым анальным личностям», — сказал он.

Видео дня

Политический эксперт напомнил, что люди анального типа «безумно трепетно относятся к своей личности, к тому, чтобы не заразиться чем-то, к какому-то подчеркнутому аккуратизму».

«Вспомните эти безумно длинные столы, за которые сажают прошедших дезинфекционные тоннели, ни больше, ни меньше, по крайней мере так было во время эпидемии. И самое главное, вспомните о том, как Путин относится к собственным фекалиям. Это же известно, об этом писала и международная пресса, ведущие западные СМИ, что когда Путин выезжает на любые переговоры и саммиты, за ним следует специальный человек, который ходит вместе с ним в туалет (это видели западные журналисты) и собирает путинские фекалии в особый чемоданчик», — сказал Эйдман.

По его словам, опасения Путина, что его фекалии попадут в руки врагов и те смогут ему как-то навредить, установив его болезни, характерны для анальных личностей.

«Но это не самое страшное. Самое страшное, что эти личности часто злы, очень мстительны, гневливы и жестоки в этом. И проявляют в своей мстительности и жестокости, упрямство, переходящее в упорство. Конечно, среди них бывают разные случаи, но Путин демонстрирует, что он собрал все наиболее негативные качества этих анальных личностей, и они у него представлены в патологически крайней форме», — сказал также политолог.

В качестве примера он назвал уничтожение Путиным своих противников и преследование Украины «с таким же маниакальным упорством, которое свойственно не нормальным здоровым людям, какие бы они ни были плохие или хорошие, а именно патологическим личностям».

Ранее врач-невролог Александра Щебет в интервью НВ отметила, что российского диктатора Владимира Путина подводят память и критическое мышление и он сам себя выдает неуместными высказываниями.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.