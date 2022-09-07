«В патологической форме». Путин собрал все наиболее негативные качества анальных личностей — российский политолог
Российский политолог Игорь Эйдман считает, что признаки анального психотипа российского диктатора Владимира Путина достигли патологических масштабов (Фото:Sergey Bobylev/TASS Host Photo Agency/Handout via REUTERS)
Российский политический эксперт и социолог Игорь Эйдман в интервью Радио НВ подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин собрал все наиболее негативные качества так называемых анальных личностей.
В эфире Радио НВ Эйдман отметил, что для российского диктатора характерны шутки, оговорки или метафоры на фекально-анальную тему.
«С точки зрения психоанализа, да и с точки зрения даже просто элементарной психологии, это все очень похоже на проговорки, оговорки по Фрейду, из его подсознательного состояния, подсознательных стремлений, фобий, страстей
Политический эксперт напомнил, что люди анального типа «безумно трепетно относятся к своей личности, к тому, чтобы не заразиться чем-то, к какому-то подчеркнутому аккуратизму».
«Вспомните эти безумно длинные столы, за которые сажают прошедших дезинфекционные тоннели, ни больше, ни меньше, по крайней мере так было во время эпидемии. И самое главное, вспомните о том, как Путин относится к собственным фекалиям. Это же известно, об этом писала и международная пресса, ведущие западные СМИ, что когда Путин выезжает на любые переговоры и саммиты, за ним следует специальный человек, который ходит вместе с ним в туалет (это видели западные журналисты) и собирает путинские фекалии в особый чемоданчик», — сказал Эйдман.
По его словам, опасения Путина, что его фекалии попадут в руки врагов и те смогут ему как-то навредить, установив его болезни, характерны для анальных личностей.
«Но это не самое страшное. Самое страшное, что эти личности часто злы, очень мстительны, гневливы и жестоки в этом. И проявляют в своей мстительности и жестокости, упрямство, переходящее в упорство. Конечно, среди них бывают разные случаи, но Путин демонстрирует, что он собрал все наиболее негативные качества этих анальных личностей, и они у него представлены в патологически крайней форме», — сказал также политолог.
В качестве примера он назвал уничтожение Путиным своих противников и преследование Украины «с таким же маниакальным упорством, которое свойственно не нормальным здоровым людям, какие бы они ни были плохие или хорошие, а именно патологическим личностям».
Ранее врач-невролог Александра Щебет в интервью НВ отметила, что российского диктатора Владимира Путина подводят память и критическое мышление и он сам себя выдает неуместными высказываниями.
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