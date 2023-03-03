Путин собрал Совбез, чтобы обсудить «защиту от террористов»

3 марта, 17:29
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Путин собрал Совбез после событий в Брянской области (Фото:Sputnik / Mikhail Metzel / Pool)

Путин собрал Совбез после событий в Брянской области (Фото:Sputnik / Mikhail Metzel / Pool)

Российский диктатор Владимир Путин в пятницу, 3 марта, собрал оперативное совещание с Совбезом РФ, чтобы поговорить о «защите от террористов».

Как сообщает российское пропагандистское госагентство РИА Новости, Путин во время заседания предложил обсудить «антитеррористическую защищенность объектов».

Во время российского Совбеза докладывать в частности должен был министр внутренних дел РФ.

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Накануне Путин, комментируя события в Брянской области, выступил с пропагандистскими заявлениями о том, что это «террористический акт», совершенный неонацистами и их хозяевами. 

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Утром 2 марта российские пропагандисты и представители власти сообщали о якобы проникновении " украинской ДРГ" на территорию Брянской области.

При этом пропагандисты и представители местных властей путаются в своей лжи: сначала сообщалось, что диверсанты взяли заложников, расстреляли школьный автобус и убили девочку. Однако вскоре сообщения о смерти ребенка отрицали. А версия со школьным автобусом была опровергнута, поскольку школы Брянской области находятся на дистанционном обучении.

Также российская пропаганда не может определиться, в какой деревне были «захвачены заложники». Одни источники сообщают о том, что в заложники якобы взяли жителей села Сушаны, другие жителей села Любечаны. Между селами 15 км.

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Также нет фото и видео с места событий.

Генштаб Украины заявил, что ВСУ ведут боевые действия исключительно на территории Украины, а в украинской военной разведке отметили, что события в Брянской области – это внутреннее российское противостояние.

В то же время Русский добровольческий корпус выпустил видео в котором заявил, что он уже действует в Брянской области и призвал граждан РФ к борьбе с путинским режимом.

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Редактор: София Лазарова

Теги:   Россия Владимир Путин ФСБ ФСБ России Совбез РФ Совет безопасности РФ Брянск Война России против Украины российский терроризм

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