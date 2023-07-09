За провалы на фронте. Путин де-факто отстранил Герасимова от руководства оккупационных войск — СМИ 9 июля, 19:05 Российский диктатор Владимир Путин снова решил сменить командование оккупационными войсками в Украине (Фото:Sputnik/Alexander Kazakov/Kremlin via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин отстранил начальника Генерального штаба ВС России Валерия Герасимова от управления военными действиями, однако не снял его с должности формально.

Об этом пишет Daily Mail.

Издание пишет, что на такой шаг глава Кремля решился по двум мотивам. Первый — это чистка кадров высшего военного руководства, которое проявило свою нелояльность во время недавнего мятежа владельца ЧВК Вагнера Евгения Пригожина. Вторая причина заключается в постоянных провалах армии страны-агрессора РФ, которая уже 17 месяцев не может достичь никакого результата.

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Daily Mail пишет, что это не первый случай перестановки в управлении войсками во время полномасштабного вторжения РФ в Украину. Ранее уже был уволен заместитель министра обороны РФ Михаил Мизинцев, которого называют «Мариупольским мясником» из-за безжалостных и варварских бомбардировок города Мариуполь. Такая же судьба постигла командующего 155-й бригады генерала Рустама Мурадова, который провалил операции по штурму Угледара.

Формально Герасимова не сняли с должности, он будет продолжать работать в должности начальника Генштаба ВС РФ. После его отстранения Путин назначил на руководящую должность генерал-полковника Михаила Теплинского, который перед тем был командующим Воздушно-десантных войск РФ.

В начале полномасштабной агрессии РФ против Украины именно Герасимов руководил оккупационной армией, однако в октябре 2022 года его заменили на генерала армии Сергея Суровикина, командующего Воздушно-космическими войсками РФ.

По словам начальника ГУР МО Кирилла Буданова, до конца 2022 года, Герасимов смог подвинуть Суровикина с должности командующего оккупационной армией благодаря многочисленным жалобам. В январе 2023 года начальника Генштаба снова назначили командующим оккупационной армии в Украине. Однако из-за постоянных провалов войск страны-агрессора РФ, Герасимов давно попал в немилость к российскому диктатору.

После мятежа ЧВК Вагнера генералы Герасимов и Суровикин исчезли из поля зрения и не появляются в публичном пространстве.