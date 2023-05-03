Путин перетасовал 17 командующих войсками. В публичном доме устали менять кровати и сменили работниц — израильский эксперт 3 мая, 11:25 NV Премиум Российский диктатор Владимир Путин во время встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. 7 апреля 2023 года (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Kremlin via REUTERS)

Израильский военный эксперт, офицер резерва Армии обороны Израиля ЦАХАЛ Виктор Верцнер высказался о том, что диктатор Владимир Путин по меньшей мере 17 раз менял высокопоставленных командующих своих войск с начала полномасштабного вторжения в Украину.

«Это говорит о том, что в рядах российского командования, в частности по обеспечению, а также тактическому и оперативному планированию, есть определенные проблемы. Проблемы эти обнаружили только сейчас, во время этой войны», — рассказал в эфире Radio NV Верцнер.

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До полномасштабной войны, убежден он, ни диктатор, ни глава Минобороны РФ Шойгу, ни другие руководители России не отдавали себе отчета, что есть такие проблемы.

«Ибо у России очень хорошая (для Украины прежде всего) традиция: лгать, демонстрировать руководству, что „все у нас хорошо“. Это они делали, имели определенный успех в этом. И потому Путин считал, что они действительно являются „второй армией в мире“. Он ошибся. И именно это заблуждение должно быть использовано украинскими военными во время ожидаемого контрнаступления», — пояснил Верцнер.

Однако, добавил израильский эксперт, такие изменения командующих не станут эффективными:

«[Проблемы], конечно, не исчезли. Он пробует, как в анекдоте. Простите за этот анекдот. В публичном доме устали менять кровати и сменили работниц. Именно это он сейчас пытается делать. Но, мне кажется, это все слишком поздно».