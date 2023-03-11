Беларусь — утешительный «десерт» для Путина. Как Лукашенко пытается выжить и избежать раскола в госаппарате и армии — интервью NV с Латушко 11 марта, 21:37 Эксклюзив NV Белорусский и российский диктаторы Александр Лукашенко и Владимир Путин (Фото:Sputnik/Vladimir Astapkovich/Kremlin via REUTERS)

Россия сломала зубы об Украину, а поэтому хочет оккупировать Беларусь в качестве «десерта», считает один из лидеров белорусских демократических сил Павел Латушко.

Узурпатор Александр Лукашенко понимает планы диктатора Владимира Путина и то, что его позиции ухудшаются, говорит политик, а поэтому боится раскола в системе государственного аппарата и Вооруженных силах Беларуси.

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Как Лукашенко пытается этого избежать и думает о том, как ему выжить, Латушко рассказал в интервью Radio NV.

— Лукашенко ввел смертную казнь за государственную измену. Это для кого? Зачем? И какая мотивация в основе этого решения?

— Да, Лукашенко подписал закон, который приняла его так называемая «палатка» — парламент, о применении смертной казни за измену родине. Она будет касаться всех лиц, занимающих государственные должности. То есть, это не только государственные служащие — гораздо более шире восприятие тех, кто может быть расстрелян, или в отношении кого может быть применена смертная казнь. Также в отношении военнослужащих.

Для чего Лукашенко это делает? Лукашенко боится (если говорить о государственных служащих и военных) раскола в системе государственного аппарата и Вооруженных силах Беларуси. Он боится этого в двух аспектах.

С одной стороны, мы четко понимаем, что среди госаппарата, как и в армии, есть достаточно большое количество людей, которые не поддерживают Лукашенко. Это показали и выборы 2020 года. Настроения людей не изменились. Скорее всего, они ухудшаются, с учетом той безумной политики, которую ведет Лукашенко, с учетом агрессии, которую он поддержал в отношении Украины.

Понятно, что это не превалирующая масса [людей], она завтра не выйдет на улицу или не положит заявление на стол. Но то, что есть нестабильная ситуация и в госаппарате, и в армии, — это можно с определенной степенью утверждать.

Лукашенко боится еще существенного фактора, который также необходимо учитывать, — часть военнослужащих прежде всего являются агентами влияния России. Это та пятая колона, над которой работал Лукашенко на протяжении 29 лет своего правления, поставив на руководящие посты в армии, в спецслужбах лиц-адептов русского мира, которые были бы заинтересованы получать российские пенсии, а не гораздо меньшие, белорусские. Поэтому они также могут в определенный момент предать Лукашенко.

И этого раскола по двум направлениям он боится.

Интересно, что те, кто подписывал или голосовал за этот законопроект, те же депутаты так называемой «палатки», подпадают под этот же закон. Лукашенко фактически может привлечь к ответственности в том числе и их. Так что те, кто подписал закон о смертной казни, могут быть и привлечены потом к подобной ответственности.

Кстати, один из депутатов, Геннадий Давыдько, даже сказал, что смертная казнь — это вообще элемент гуманизма. Обосновав это тем, что «мы гуманистически подходим, предвосхищаем совершение преступлений, чтобы человека не расстреляли — лучше не делай». Вот это и есть гуманизм.

— Должно быть, это решение посеяло сильный-сильный страх? Там и так был страх по отношению к Лукашенко, а сейчас, наверное, тем более.