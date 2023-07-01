«Путин до смешного слаб». Переворот в России подавлен, но лидера в стране нет — правнучка Хрущева 1 июля, 06:16 Потеря Путиным остатков репутации не означает, что его конец близок, считает Нина Хрущева (Фото:Sputnik/Sergei Savostyanov/Pool via REUTERS)

Реакцию диктатора Владимира Путина на мятеж ЧВК Вагнера трудно назвать реакцией сильного лидера, это скорее была паника, пишет в своей колонке старший научный сотрудник Института мировой политики, правнучка первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Нина Хрущева.



В ближайшее время Путин будет изображать провал мятежа в выгодном для себя свете, потому что, действительно, вопреки ожиданиям главаря вагнеровцев Евгения Пригожина, широкие народные массы не присоединились к восстанию, отметила эксперт.

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«Однако реакцию Путина на этот мятеж трудно назвать реакцией сильного лидера или даже опытного тактика. Он осудил переворот и поклялся „жестоко“ наказать тех, кто принял в нем участие, однако эта реакция оказалась недостаточно быстрой, а риторика Путина больше походила на панику, чем на угрозу. Это был человек, который реагирует на события, а не контролирует их», — пишет Хрущева.

Хуже того, Путин позволил белорусскому «президенту» Александру Лукашенко договориться о сделке, которая фактически помогла Пригожину уйти от ответственности.

«По мнению части россиян, в этом соглашении Путин выглядит до смешного слабым, потому что оно явно было представлено ему как свершившийся факт», — отметила ученая.

По ее мнению, Путин не знает, может ли он рассчитывать на лояльность ближайшего окружения.

«Люди хотят, чтобы он объяснил, почему „предателя“ Пригожина вообще простили. Возможно, переворот и подавлен, однако мир видит, что лидерство в стране по-прежнему отсутствует», — заметила правнучка Хрущева.

Впрочем, все это, с ее точки зрения, не означает, что конец Путина «близок и неизбежен», поскольку его потенциальные соперники, как и Пригожин, не уверены, что смогут выиграть у конкурентов.

23 июня главарь боевиков ЧВК Вагнер Пригожин объявил о начале вооруженного конфликта с минобороны РФ. Он заявил, что 25 тысяч его наемников идут в Москву «восстанавливать справедливость». Вагнеровцы во время марша уничтожили семь бортов российской авиации.

Но когда колонна мятежников уже была в Московской области, в пресс-службе белорусского диктатора Лукашенко заявили, что он провел переговоры с Пригожиным. После чего тот заявил, что останавливает поход на Москву и разворачивает свои войска.