Боль в груди и сильный кашель. Обращение Путина о мобилизации несколько раз перезаписывали из-за плохого самочувствия диктатора — таблоид 22 сентября, 10:17 Владимир Путин (Фото:Kremlin via REUTERS)

Во время записи обращения о мобилизации в РФ кремлевскому диктатору Владимиру Путину стало плохо. Ему пришлось вызывать врачей, сообщает таблоид Daily Mail.

По данным таблоида, Путин страдал от сильного кашля и боли в груди. Именно поэтому его обращение отложили на 13 часов.

Также издание ссылается на Telegram-канал General SVR, который сообщал, что речь Путина пришлось перезаписывать несколько раз из-за его плохого состояния здоровья.

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При этом есть версия, что диктатор симулировал проблемы со здоровьем, чтобы перенести съемки и обдумать содержание своего обращения.

Ранее бывший депутат госдумы РФ Илья Пономарев заявил, что поведение Путина во время его обращения по поводу мобилизации выдавало в нем страх.

По словам экс-депутат, на обнародованном видео у Путина тряслись пальцы и дергалась рука, в связи с чем можно сделать вывод, что «у него очень плохое психологическое состояние».



21 сентября Путин объявил частичную мобилизацию в России и заявил, что поддержит проведение фиктивных «референдумов» с целью аннексии оккупированных территорий Украины.

После этого в эфире выступил глава минобороны РФ Сергей Шойгу, заявивший, что Россия ведет войну не с Украиной, а с «коллективным Западом».

По словам Шойгу, для восполнения колоссальных потерь ВС РФ в Украине было решено мобилизовать 300 тысяч россиян.

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