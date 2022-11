Схватился за стул и дергал ногами. Новое видео с Путиным подогрело слухи о его тяжелом состоянии здоровья 24 ноября, 13:34 На недавней встрече с президентом Кубы Владимир Путин держался за подлокотник кресла и странно двигал ногами (Фото:Скриншоты dailymail.co.uk)

Появившееся 24 ноября видео, на котором российский диктатор Владимир Путин левой рукой схватился за подлокотник кресла и снова странно дергает ногами, подогрело слухи о его тяжелом состоянии здоровья.

Издание Daily Mail пишет, что Путин на этом видео, записанным во время встречи с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем, выглядит неуверенным и неуравновешенным.

«Владимир Путин снова запечатлен крепко сжимающим стул и шаркающим ногой на фоне непрекращающихся слухов о здоровье российского президента», — говорится в материале.

Видео дня

Также отмечается, что, пока Путин говорит с Диас-Канелем, «видно, что российский деспот неуклюже сидит в кресле».

Российский диктатор Владимир Путин на встрече с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем, 22 ноября / Фото: Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS

Кроме того, издание упоминает, что на этом видео у Путина «одутловатое лицо», «его левая рука крепко обхватывает подлокотник белого стула, на котором он сидит, как будто он пытается стабилизировать себя» и «он притопывает ногами и шаркает ими по цветочному ковру».

Daily Mail пишет о еще одном публичном появлении российского диктатора — встрече с Дмитрием Мазепиным, председателем совета директоров группы Уралхим. Они сидели друг напротив друга за большим деревянным столом, который Путин часто использовал для встреч. При этом российский диктатор крепко держался за край стола, на этот раз правой рукой.

О странном поведеним диктатора во время встречи с Диас-Канелем сообщается также на сайте msn.

«Больной российский лидер выглядит трясущимся и неустойчивым, когда он держится за стул и шаркает ногами», — говорится в его материале.

Отмечается, что Путин во время встречи с Мигелем Диас-Канелем, похоже, чувствует себя некомфортно.

«В какой-то момент Путин осторожно обхватил рукой подлокотник своего кресла, по-видимому, пытаясь стабилизировать себя во время записи разговора», — говорится в статье.

Daily Mail упоминает о еще нескольких случаях, когда Путин выглядел нездоровым. В июле сняли, как он неловко отмахивается от комаров. Также он прихрамывал, когда выходил в том же месяце из самолета в Тегеране.

Кроме того, российский диктатор хватался за стол на целом ряде встреч, был замечен прихрамывающим на параде в Млскве 9 мая. В этот день у него на коленях лежал плед.

4 ноября Путин неуклюже возлагал цветы к памятнику на Красной площади в Москве, при этом тоже было видно что он хромает.

Владимир Путин возлагает цветы к памятнику на Красной площади, 4 ноября / Фото: Скриншот dailymail.co.uk

Ранее западные таблоиды также писали, что на публичных мероприятиях Путин хватается за край стола, чтобы скрыть дрожь, а его хромота и ерзание на стуле могут указывать на боли.

В мае глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявлял, что Путин болен раком, а также имеет еще несколько тяжелых болезней. Однако, по его словам, «надеяться на то, что Путин завтра умрет, не стоит».

Инфографика: НВ

В конце апреля The Sun опубликовал статью о том, что Путин болен раком и в ближайшее время его ждет операция. А в мае издание New Lines Magazine получило запись близкого к Кремлю олигарха, который говорит, что Путин болен раком крови. В ноябре The Sun со ссылкой на источник в российской разведке, «близкий к Кремлю» сообщил, что у Путина ранняя стадия болезни Паркинсона и рак поджелудочной железы. Источник этого таблоида также упомянул о слухах «в близком окружении» 70-летнего главы кремлевского режима о том, что у него рак простаты.