Интервью НВ с Виталием Портниковым. Путин — политический шизофреник, его окружают идиоты, а предпосылки революции в РФ — конспирология 15 октября, 19:26 Эксклюзив НВ Виталий Портников (Фото:Елена Чернинька/espreso.tv)

Диктатор Владимир Путин — политический шизофреник, а его окружают идиоты, убежден политолог и публицист Виталий Портников.

Но, по его мнению, пока нет признаков того, что есть предпосылки для революции в России.

В интервью Радио НВ Портников объяснил, что происходит внутри страны-агрессора и рассказал, какой важнейший шаг в жизни Путина.

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— Washington Post цитируют представителей российских элит, которые огорчены, в частности, массированными обстрелами территории Украины 10–11 октября, но не потому, что они беспокоятся об украинцах, а потому, что это России ничего не даст. И WP говорит, что якобы ситуация близка к революционной. Видите ли вы какие-то предпосылки для революции?

— Мне кажется, что говорить о каких-то революционных предпосылках возможно только в ситуации, когда мы видим их реальные признаки. Все остальное — это конспирология.

Для революционных условий требуется несколько реальных признаков. Это могут быть массовые народные выступления или хотя бы не массовые, но такие, которые могут перерасти в большое народное недовольство. Скажем, то, что мы сейчас наблюдаем в Исламской республике Иран. Мы не знаем, насколько силен режим аятол, насколько силен его аппарат принуждения, но видим массовые народные выступления.

Это то, что мы видели в 2020 году в Беларуси. Тогда это было общенациональное восстание против диктатуры. Но силовой аппарат оказался гораздо эффективнее, чем возможности участников этого восстания. Но мы видели огромное количество людей на улице, призывов к смене власти, создания определенного координационного органа участников восстания (то, чего нет, к сожалению, сегодня в Иране). Мы тогда с вами могли наблюдать и пытаться понять, кто будет эффективнее — восстание или силовой аппарат; пойдет ли государство на какие-то разговоры с участниками восстания, или оно будет пытаться их уничтожить.

В России этого всего практически нет. Нет и тени беспорядков даже после объявления массовой мобилизации. Мы видим большое количество людей, выехавших из страны после начала массовой мобилизации, это на время стабилизирует режим. Потому что тот, кто не хочет воевать и тот, кто недоволен такими мерами, имеет возможность покинуть страну и не рисковать своей жизнью и здоровьем в повстанческом движении.

В этом плане Россия эффективнее Советского Союза, который всех держал в этой «банке», и заставлял людей бороться против Советского Союза не потому, что они хотели или не хотели, а потому что у них не было никакого выхода, кроме как пытаться изменить само государство, из которого они не могли бежать.