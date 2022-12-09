С Китаем не сложилось. Политолог раскрыл детали возможного бегства Путина в Венесуэлу 9 декабря, 18:16 Николас Мадуро и Владимир Путин (Фото:REUTERS/Thomas Peter)

Политолог Аббас Галлямов в интервью Радио НВ раскрыл детали возможного бегства российского диктатора Владимира Путина в Венесуэлу.

Как рассказал Галлямов Радио НВ, работа над проектом побега в Кремле началась еще весной — когда «стало понятно, что план блиц-крига не удался, украинская армия оказалась гораздо сильнее, чем ожидалась, российская оказалась гораздо слабее, чем ожидалось».

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«Сначала Юрий Ковальчук, банкир, один из самых близких к Путину друзей, предложил Китай, как запасной вариант, они, вроде как, прорабатывали Китай, но китайцы ребята ушлые, они себе на уме, с лузерами связываться зачем? Китай, как мы знаем, по отношению к войне в Украине, занял гораздо менее пророссийскую позицию, чем ожидалось … И поэтому пару-тройки месяцев хватило, чтобы понять, что Китай слишком ненадежен», — описал политолог отказ Кремля от первой версии страны для побега.

После этого, по его словам, глава Роснефти Игорь Сечин, который очень близок к Путину, предложил Венесуэлу.

Эту страну выбрали, так как она долгое время противостояла западным санкциям, а Путин и Сечин помогли местному диктатору Николасу Мадуро остаться при власти.

«Видимо, он получил все-таки отмашку от Путина на реализацию этого проекта. Потому что свою правую руку туда он отрядил, тот туда отправился», — считает Галлямов.

По его словам, Сечин отправил заниматься вопросом побега в Венесуэлу по сути второго человека в Роснефти — бывшего вице-президента и руководителя аппарата компании Юрия Курилина, который «где-то в июне уволился из компании по-тихому».

«Он гражданин США, Курилин, он улетел в Америку, там занимается этим проектом», — рассказал политолог.

По словам Галлямова, по мере ухудшения ситуации кремлевские чиновники все больше осознают, что проект побега в Венесуэлу из запасного может стать основным.

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