Путин разразился угрозами в адрес Великобритании 12 сентября, 14:47 Владимир Путин (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin)

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что британские спецслужбы якобы причастны к попытке атаки на атомную электростанцию. Он пригрозил, что таким образом они «провоцируют Россию на ответные действия».

Об этом Путин сказал на пленарной сессии Восточного экономического форума во вторник, 12 сентября, сообщает российское агентство Интерфакс.

Диктатор заявил, что недавно во время боевого столкновения на территории РФ, ФСБ захватила в плен участников украинской ДРГ, которые якобы сказали во время допросов, что их задачей было «нанести ущерб одной из российских атомных электростанций — взорвать ЛЭП (линии электропередачи — ред.)».



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«С целью нарушить деятельность энергетической установки в конце концов. Это не первая такая попытка. При этом на допросе они показали, что они готовились под руководством британских инструкторов. Они вообще понимают с чем они играют или нет? Они чего-то, нас провоцируют на какие-то ответные действия в отношении украинских атомных электростанций?», — пригрозил Путин.

Путин утверждает, что британские спецслужбы действуют «по приказу американцев». Он также начал уверять в правдивости своего бреда.

«Я знаю, что после моих слов вой начнется там очередной: это опять угрозы, ядерный шантаж и так далее. Я вас уверяю, что это полная, абсолютная, чистая правда то, что я сейчас сказал. Вот эти гаврики сейчас сидят у нас и показания дают. Знаю возможную реакцию: да они там все, что скажете, под дулом пистолета транслируют. Нет, это не так. И руководство британских спецслужб знает, что я говорю правду», — соврал Путин.



На уточнение модератора заседания, что «мы в свою очередь понимаем, что не ударим по атомной энергоструктуре», Путин ответил: «Я вам сказал, что, возможно, они провоцируют нас на эти действия».

15 августа Центр национального сопротивления сообщил, что российские оккупанты планируют провокацию на Курской атомной электростанции и готовят эвакуацию местного населения.

