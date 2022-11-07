Путин рассказал, сколько мобилизованных отправил на убой в Украину 7 ноября, 17:38 Мобилизация в РФ (Фото:REUTERS/Sergey Pivovarov)

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что около 50 тысяч мобилизованных российских военных участвуют в боевых действиях против Украины.

На встрече с губернатором Тверской области Игорем Руденем Путин сказал, что в целом около 80 тысяч мобилизованных находятся на войне РФ против Украины, сообщает Медуза.

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«Около 80 тысяч мобилизованных граждан сейчас находятся „в зоне проведения специальной операции“, из них около 50 тысяч принимают участие в боевых действиях», — заявил он.

При этом нынешней зимой в России может начаться вторая волна мобилизации, несмотря на заверения Кремля в том, что мобилизация завершена, сообщает издание Верстка со ссылкой на источники.

Представители российских властей, включая министра обороны Шойгу и кремлевского диктатора, в конце октября заявили об «окончании мобилизационных мероприятий». По их словам, в армию по мобилизации призваны 300 тысяч человек, и новых призывов не будет. Однако указ об объявлении мобилизации не отменен.

В Генштабе ВСУ сообщали, что в России свернули только публичные мероприятия по призыву, а вручение повесток продолжается. По данным Министерства обороны Украины, у агрессора проблемы с мобилизацией из-за отсутствия достаточного количества казарм, учебно-материальной базы, снаряжения и инструкторов.