Путин рассказал о "миролюбивости" России в ходе крупнейших в истории страны военных учений

Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия - "миролюбивое государство, у которого нет и не может быть агрессивных планов".

Об этом он сказал в ходе полевого смотра войск на крупнейших в истории РФ военных учениях Восток-2018, сообщает Интерфакс.

"Наша внешняя политика направлена на созидательное сотрудничество со всеми странами, которые в этом заинтересованы", - заявил Путин.

При этом он отметил, что российские военнослужащие должны быть готовы отстоять "суверенитет, безопасность и национальные интересы нашей страны, а если потребуется - и поддержать союзников".

11 сентября в России на Дальнем Востоке начались крупнейшие с 1981 года военные учения Восток-2018.

В маневрах, которые продлятся до 17 сентября, примут участие около 300 тысяч военных, 80 кораблей, 36 тысяч бронемашин, а также более тысячи самолетов.

В российском Минобороны утверждают, что главной целью маневров является проверка "уровня подготовленности органов военного управления при планировании и проведении перегруппировок войск (сил) на большие расстояния".