13 сентября 2018, четверг

Путин рассказал о "миролюбивости" России в ходе крупнейших в истории страны военных учений

1 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Путин назвал Россию

Путин назвал Россию "миролюбивым государством"

Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия - "миролюбивое государство, у которого нет и не может быть агрессивных планов".

Об этом он сказал в ходе полевого смотра войск на крупнейших в истории РФ военных учениях Восток-2018, сообщает Интерфакс.

"Наша внешняя политика направлена на созидательное сотрудничество со всеми странами, которые в этом заинтересованы", - заявил Путин.

При этом он отметил, что российские военнослужащие должны быть готовы отстоять "суверенитет, безопасность и национальные интересы нашей страны, а если потребуется - и поддержать союзников".

11 сентября в России на Дальнем Востоке начались крупнейшие с 1981 года военные учения Восток-2018.

В маневрах, которые продлятся до 17 сентября, примут участие около 300 тысяч военных, 80 кораблей, 36 тысяч бронемашин, а также более тысячи самолетов. 

В российском Минобороны утверждают, что главной целью маневров является проверка "уровня подготовленности органов военного управления при планировании и проведении перегруппировок войск (сил) на большие расстояния".

Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?

Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас

Читайте 3 месяца за 59 грн
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове