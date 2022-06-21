Угрозы Кремля. Диктатор Путин заявил, что первый Сармат «станет на боевое дежурство» до конца года

21 июня, 15:39
Цей матеріал також доступний українською
Диктатор Путин (Фото:Sputnik/Kirill Kallinikov/Kremlin via REUTERS)

Диктатор Путин (Фото:Sputnik/Kirill Kallinikov/Kremlin via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что первый российский стратегический ракетный комплекс Сармат «встанет на боевое дежурство» в конце 2022 года.

Об этом сообщает пропагандистское информагентство РИА Новости.

По его словам, «проведено успешное испытание тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты Сармат».

Видео дня
Читайте также:
«Реальность, по-видимому, не осознают». Зачем Путин демонстративно запустил межконтинентальную баллистическую ракету Сармат — NYT

«Планируется, что уже в конце года первый такой комплекс встанет на боевое дежурство», — сказал диктатор.

https://www.youtube.com/watch?v=CaVUZUrZcnQ
Редактор: Дарья Колесниченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Владимир Путин Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X