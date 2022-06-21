Угрозы Кремля. Диктатор Путин заявил, что первый Сармат «станет на боевое дежурство» до конца года
Диктатор Путин (Фото:Sputnik/Kirill Kallinikov/Kremlin via REUTERS)
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что первый российский стратегический ракетный комплекс Сармат «встанет на боевое дежурство» в конце 2022 года.
Об этом сообщает пропагандистское информагентство РИА Новости.
По его словам, «проведено успешное испытание тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты Сармат».
«Планируется, что уже в конце года первый такой комплекс встанет на боевое дежурство», — сказал диктатор.
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