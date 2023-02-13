В России засекретили закупки, по которым СМИ выяснили, что Путин наблюдается у онколога 13 февраля, 16:54 Диктатор Путин (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)

В России с сайта госзакупок исчезли контракты, по которым ранее СМИ выяснили, что диктатор Владимир Путин наблюдается у онколога, сообщает расследовательский проект Настоящего Времени и Радио Свобода Система.

По информации журналистов, данные исчезли не ранее сентября 2022 года. Сейчас документы невозможно найти через строку поиска, а при переходе на страницу контракта по прямой ссылке появляется сообщение:

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«В реестр контрактов было включено изменение информации о контракте, согласно которому информация и документы не должны быть размещены на официальном сайте ЕИС в соответствии с частью 5 статьи 103 Закона № 44-ФЗ».

С сайта госзакупок исчезли не только закупки ЦКБ. В ноябре 2022 года российские власти засекретили целый ряд госзакупок, в том числе на обеспечение деятельности дипломатических представительств, ФСБ и Службы внешней разведки, а также на подготовку мобилизации.

Расследовали обратились в ЦКБ с просьбой прокомментировать засекречивание закупок, но на момент публикации не получила ответа.

В апреле 2022 года издание Проект опубликовало расследование о врачах ЦКБ, которые регулярно сопровождают диктатора Путина в поездках по России.

Проанализировав данные госзакупок, журналисты выяснили, что чаще всего Путина сопровождают хирург-специалист по раку щитовидной железы и ЛОР.

В разных поездках диктатора сопровождали от шести до 13 специалистов.