Путин ради "стабильности в мире" пригрозил новым оружием, не имеющим аналогов
Глава Кремля Владимир Путин заявил о необходимости разработок нового оружия для обеспечения "стабильности в мире".
Об этом он сказал на расширенной коллегии Минобороны РФ, передает ТАСС.
По словам Путина, новые российские разработки должны заставить потенциальных противников России задуматься и привести к "укреплению баланса сил".
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"Серьезные, прорывные шаги сделаны в развитии новейшего, не имеющего аналогов в мире оружия, о котором говорил в послании Федеральному собранию 1 марта этого года. Наши новые системы, надеюсь, заставят задуматься тех, кто привык к милитаристской и агрессивной риторике", - заявил он.
Напомним, ранее государственный секретарь США Майк Помпео сообщил, что Россия долгое время нарушала Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности.
Путин тогда в ответ на это заявил, что у Вашингтона "нет доказательств".
При этом, по мнению экспертов, в 2010-х годах Россия начала нарушать условия договора, производя и размещая на своей территории ракеты средней и малой дальности.