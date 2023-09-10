«Вот так боится за свою жизнь». Путин скрывается даже от своей охраны — бывший сотрудник ФСО рассказал, как охранял дачу диктатора в Крыму 10 сентября, 08:18 Охранники Владимира Путина в Крыму никогда точно не знали, где на самом деле он «отдыхает» (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин настолько боится за свою жизнь, что не доверяет никому, даже своей охране.

Об этом в интервью Дождю рассказал Виталий Брижатый, бывший сотрудник Федеральной службы охраны (ФСО) России, которые сумел уволиться со службы и выехал из России вместе с семьей в Эквадор.

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Брижатый работал кинологом в ФСО, в частности охранял дачу Путина в районе поселка Олива в оккупированному украинском Крыму, а также расположенные по соседству тайные дачи зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева и главы ФСБ Александра Бортникова.

По словам Брижатого, Путин не доверяет даже своей охране, которая может не знать, где точно находится диктатор. «Людям [охраняющим Путина] могут сказать: „Он отдыхает на этой даче“, и все бегают, охраняют, а он может быть в другом месте», — утверждает Брижатый.

Он рассказал, что во время поездок Путина в оккупированный Крым его прилет анонсировался сразу в двух аэропортах — Севастополя и Симферополя, расстояние между которыми более 100 км. Однако при этом диктатор может прибыть другим транспортом — например, морем. «Вот так человек боится за свою жизнь», — убежден бывший сотрудник ФСО.



Виталий Брижатый ранее жил на Камчатке, но впоследствии переехал в окккупированный Крым с женой-крымчанкой. Там он устроился на службу в ОМОН, а затем — в ФСО инструктором-кинологом, охранял дачи Путина, Медведева и Бортникова на южном берегу Крыма. Брижатый утверждает, что вынашивал планы увольнения со службы после полномасштабного вторжения России в Украину. Он утверждает, что под угрозой уголовного преследования сотрудникам ФСО запретили общаться с украинскими родственниками, гражданами США и Евросоюза и любыми людьми, выступающими против войны.

Экс-охранник первых лиц РФ рассказал, что многие его коллеги в ФСО надеялись на захват Украины, чтобы после этого у них прибавилось работы и появились новые должности — мол, «это же нужно будет там что-то охранять». Сам он утверждает, что разочаровался в Путине после вторжения, однако его сначала якобы не отпустили со службы, пригрозив отправить на войну. Тогда Брижатый получил загранпаспорт, а затем они с женой смогли оформить вид на жительство в Эквадоре. После этого он был уволен из ФСО. «Последняя фраза, которую я услышал, когда уходил: „Удачи на фронте!“», — рассказывает он.