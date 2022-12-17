Заслушал предложения. Путин провел день в штабе командующих вторжением в Украине

17 декабря, 07:21
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Путин (Фото:http://kremlin.ru/)

Путин (Фото:http://kremlin.ru/)

Президент РФ Владимир Путин 16 декабря весь день провел в объединенном штабе родов войск, задействованных в войне против Украины. Он заслушал «предложения командующих по ближайшим и среднесрочным действиям».

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

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Отмечается, что Путин ознакомился с работой штаба, заслушал доклад о ситуации на фронте, а также провел совещание и отдельные встречи с командующими.

Видео дня

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Владимир Путин Кремль Сергей Шойгу Минобороны РФ Война в Украине Война России против Украины

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