Заслушал предложения. Путин провел день в штабе командующих вторжением в Украине 17 декабря, 07:21 Путин (Фото:http://kremlin.ru/)

Президент РФ Владимир Путин 16 декабря весь день провел в объединенном штабе родов войск, задействованных в войне против Украины. Он заслушал «предложения командующих по ближайшим и среднесрочным действиям».

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.



Отмечается, что Путин ознакомился с работой штаба, заслушал доклад о ситуации на фронте, а также провел совещание и отдельные встречи с командующими.

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