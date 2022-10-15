Секретный отчет. Попытки Путина отказаться от западных технологий потерпели крах, армия РФ будет деградировать — Bloomberg 15 октября, 11:53 ЗРК С-400 на параде в Москве (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina/File Photo)

Многолетние попытки российского диктатора Владимира Путина уменьшить зависимость оборонно-промышленного комплекса от импорта важных компонентов и технологий потерпели крах на фоне введенных Западом санкций, сообщает Bloomberg со ссылкой на тайный аудит Генеральной прокуратуры РФ.

Ранее неизвестный документ свидетельствует, что в России с 2019 года действовала программа с четко обозначенными целями по сокращению зависимости ОПК от западных поставок до 2025 года. Речь шла о налаживании внутреннего производства компонентов для самых разных видов вооружений: от радаров до подлодок и систем противоракетной обороны. Но внутренняя проверка плана за 10 месяцев до вторжения РФ в Украину обнаружила, что он не выполнен почти по всем показателям.



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Bloomberg ознакомился с 20-страничным аудитом Генпрокуратуры РФ, датированным апрелем 2021 года. Как свидетельствует документ, Москва пыталась осуществить импортозамещение 177 058 компонентов, используемых в 278 типах военной техники. В частности, планировалось отказаться от 640 компонентов украинского производства.



Только в 2020 году Россия надеялась найти замену 18047 компонентам для 43 типов техники, но удалось заменить лишь 3148 позиций. На импортозамещение для легких многоцелевых вертолетов Ка-226.80 было выделено более 230 млн рублей, хотя они даже не входили в государственную программу закупок вооружений. Производство аналоговых электронных компонентов с нуля даже не началось: из запланированных 4148 различных компонентов ни один не увидел свет.



Попытки заменить украинские компоненты также не дали результатов в 2020 году: было проведено 212 замен на четырех типах оборудования против целевого показателя 260 замен на 12 типах оборудования.



В том же году Москва смогла наладить стратегическую поставку запасных частей для чуть более трети из 7244 проектов, которые она предусматривала. Из 484 проектов, направленных на изменения цепочек снабжения, только пять достигли прогресса.



Как говорится в документе, в 2020 году были достигнуты лишь ограниченные успехи — реализовано импортозамещение небольшого количества оборудования для радио- и лазерной разведки.



В 2021 году ситуация не улучшилась. Контракты на миллиарды рублей с российскими научно-исследовательскими институтами и компаниями были сорваны, а из-за отсутствия должного контроля при производстве «российских» аналогов тайно использовались зарубежные компоненты.

Отчет за 2021 год также разоблачил следующие провалы:

система противоракетной Нудоль — поставлено 1548 задач по замене комплектующих, но выполнено лишь 0,3%, а импортозамещение 30 комплектующих на отечественные аналоги даже не началось,

РЛС дальнего предупреждения Небо-СВУ и Небо-УМ - работы по замене иностранных комплектующих отечественными аналогами не начинались, планы по импорту запчастей выполнены на 20% и 0,7% соответственно.

береговой комплекс радиоэлектронной борьбы Мурманск-БН — по крайней мере, 111 компонентов были из стран ЕС и НАТО и нуждались в замене, но разработка отечественных эквивалентов не началась.

Совершенно не были выполнены цели по импортозамещению в отношении:

атомных подлодок типа Ясень и Акула,

бомбардировщиков ТУ-22М3, истребителей-бомбардировщиков Су-34, а также нескольких типов ракет, включая управляемую ракету ПВО 9М96,

самолетов Ил-96 ( Путин использовал для путешествий за границу)

Путин использовал для путешествий за границу) фрегатов класса 22350,

зенитных ракетных комплексов Бук-М3,

ударных вертолетов Ка-52К,

беспилотников Форпост.

По оценке одного из европейских чиновников, ожидается дальнейшая деградация российской техники и ее вооруженных сил в целом. Некоторые из самых передовых видов вооружений России полностью зависят от иностранных компонентов: крылатые ракеты, бомбардировщики ТУ-22, ПЛ, системы противовоздушной обороны.

Россия пытается пополнить свои войска, понеся большие потери в танках и самолетах, а также использовав значительную часть ракетного арсенала. Дефицит современного оружия заставил РФ полагаться на образцы советской эпохи, многие из которых менее точны и надежны, говорят официальные лица в США и Европе. Они считают, что Кремль вряд ли сможет продолжить массированные ракетные удары по украинской инфраструктуре, несмотря на угрозы Путина продолжать эскалацию.