Путин отказался от участия в матче своей любительской хоккейной лиги на фоне слухов об операции — Daily Star 15 декабря, 13:08 Мужчина проходит мимо баннера с портретом российского диктатора Владимира Путина у «спортивно-патриотического клуба» Ярополк в Красногорске (Фото:REUTERS/Yulia Morozova)

После отказа от участия в ежегодной итоговой пресс-конференции российский диктатор Владимир Путин отказался участвовать и присутствовать на хоккейном матче созданной им в 2011 году любительской лиги, пишет Daily Star.

Новый отказ появляться на публике через несколько дней после предыдущего усилит слухи о его здоровье, отмечат британский таблоид.

То, что российский диктатор не будет присутствовать на мероприятии на Красной площади в Москве подтвердил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Видео дня

12 декабря он объявил, что Путин пропустит свою итоговую пресс-конференцию, которая обычно проходит между 14 и 23 декабря. Вероятно, это связано с желанием избежать вопросов о неудачной войне России в Украине.

Итоговая пресс-конференция российского диктатора была отменена впервые за 10 лет. Это крупное мероприятие обычно транслировалось в прямом эфире и могло длиться более четырех часов. На пресс-конференции Путину задавали вопросы более 500 российских и иностранных журналистов.

Решение ее отменить было принято, хотя до этого сообщалось, что Путин решил запретить участие в ней западным СМИ.

Песков заявлял, что Путин найдет способ связаться с кремлевским «пулом» — лояльными РФ журналистами, многие из которых представляют государственные СМИ. Также он сказал, что пресс-конференция может состояться в Новом году, но не назвал конкретную дату или формат.

До этого Путин отложил «прямую линию» — имитацию общения с простыми россиянами в прямом эфире, по видимому, опасаясь столкнуться с жалобами на войну и мобилизацию.

Все это подпитывает слухи о том, что Путин боится пристального внимания к тому, как он ведет войну, а также о том, что он недостаточно здоров, чтобы выдержать длительное пребывание в прямом эфире.

С начала войны слухи о том, что российский диктатор тяжело болен усилились. СМИ писали, что он может быть болен несколькими видами рака и болезнью Паркинсона.

«Также ходят слухи, что на выходных он перенес небольшую операцию после предполагаемого падения с лестницы в официальной резиденции», — говорится в материале.

14 декабря стало известно, что Путин в этом году отменил послание Федеральному собранию.

13 декабря Песков объявил, что Путин впервые за десять лет отменил большую пресс-конференцию.

Об отмене «прямой линии» Путина с российскими гражданами Песков сообщил 8 июня. Причины ее отмены он не назвал.