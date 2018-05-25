Путин обещает не идти на следующие выборы

Путин говорит, что не намерен занимать пост президента РФ более двух сроков подряд. А сейчас у него второй срок подряд

Президент России Владимир Путин заявил, что намерен и в будущем придерживаться Конституции, отвечая на вопрос, действительно ли он уйдет со своего поста по завершении нынешнего президентского срока.

"Я всегда строго придерживался и придерживаюсь Конституции РФ. В Конституции ясно прописано - не более двух сроков подряд. Вот сейчас у меня второй срок подряд - не более двух сроков подряд", - цитирует выступление Путина перед журналистами 25 мая Интерфакс-Украина.

По его словам, он уже дважды был до этого президентом. "А потом покинул пост президента потому, что Конституция не позволяла избираться в третий раз. Вот и все. Я намерен придерживаться этого правила и в будущем", - сказал он.

Напомним, 7 мая Путин официально в четвертый раз принял присягу президента РФ.

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По данным российского Центризбиркома, 18 марта Владимир Путин был переизбран на четвертый президентский срок при рекордных для России 56,2 млн голосов "за" при явке более 67,5%.