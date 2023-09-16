США не умеют танцевать танго, Украина забыла гопак — Путин о мирных переговорах

16 сентября, 01:23
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Путин (Фото:Sputnik/Алексей Никольский/Кремль)

Путин (Фото:Sputnik/Алексей Никольский/Кремль)

США якобы используют экономические санкции, финансовые ограничения и угрозы применения военной силы для достижения своих целей, заявил в пятницу, 15 сентября, российский диктатор Владимир Путин, которого цитирует CNN.

Он сравнил международные отношения с танцем, заявив, что американцы «не умеют танцевать это танго».

«Соединенные Штаты пытаются все решать с позиции силы или с помощью экономических санкций или финансовых ограничений, с угрозой применения военной силы или применяя ее», — сказал Путин в пятницу.

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Развивая танцевальную аналогию в контексте международной политики, диктатор РФ подчеркнул важность для Украины помнить о гопаке.

«Я думаю, что для Украины важно не забывать гопака. Вот что важно, иначе они все время будут танцевать под чужую дудку», — сказал он, намекая на необходимость для Украины сохранять свою независимость от внешних влияний.

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Путин также заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров.

«Поэтому, если другая сторона хочет, она должна об этом прямо сказать», — добавил он.

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12 сентября представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что Россию и Северную Корею ждут новые санкции, если КНДР передаст стране-агрессору РФ какое-либо оружие.

Это произошло накануне визита северокорейского диктатора Ким Чен Ына в Россию на фоне информации о возможном соглашении по оружию между этими странами.

После встречи диктаторов в Кремле заявили, якобы Россия не подписывала военных соглашений с КНДР.

15 сентября США также предупредили Россию об ответе на высылку двух американских дипломатов.

Редактор: Алексей Бочкар

Теги:   США Россия Владимир Путин Украина-Россия Санкции против России

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