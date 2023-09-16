США не умеют танцевать танго, Украина забыла гопак — Путин о мирных переговорах 16 сентября, 01:23 Путин (Фото:Sputnik/Алексей Никольский/Кремль)

США якобы используют экономические санкции, финансовые ограничения и угрозы применения военной силы для достижения своих целей, заявил в пятницу, 15 сентября, российский диктатор Владимир Путин, которого цитирует CNN.

Он сравнил международные отношения с танцем, заявив, что американцы «не умеют танцевать это танго».

«Соединенные Штаты пытаются все решать с позиции силы или с помощью экономических санкций или финансовых ограничений, с угрозой применения военной силы или применяя ее», — сказал Путин в пятницу.

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Развивая танцевальную аналогию в контексте международной политики, диктатор РФ подчеркнул важность для Украины помнить о гопаке.

«Я думаю, что для Украины важно не забывать гопака. Вот что важно, иначе они все время будут танцевать под чужую дудку», — сказал он, намекая на необходимость для Украины сохранять свою независимость от внешних влияний.

Путин также заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров.

«Поэтому, если другая сторона хочет, она должна об этом прямо сказать», — добавил он.

12 сентября представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что Россию и Северную Корею ждут новые санкции, если КНДР передаст стране-агрессору РФ какое-либо оружие.

Это произошло накануне визита северокорейского диктатора Ким Чен Ына в Россию на фоне информации о возможном соглашении по оружию между этими странами.

После встречи диктаторов в Кремле заявили, якобы Россия не подписывала военных соглашений с КНДР.

15 сентября США также предупредили Россию об ответе на высылку двух американских дипломатов.