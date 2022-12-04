«Владимир сидит, обделавшись». Крысы бегут с РФ, Путин тянет костлявой рукой в могилу Скабееву, Симоньян, Соловьева и Лукашенко — Яковина 4 декабря, 12:27 Эксклюзив НВ Российский диктатор Владимир Путин (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)

Российские пропагандисты в ужасе, потому что к ним приходит осознание того, что из-за диктатора Владимира Путина конец их уже близко, считает международный обозреватель Иван Яковина.

По его мнению, даже белорусский диктатор Александр Лукашенко понял, что Российской Федерации «крышка».

Как они пытаются спастись, Яковина проанализировал в эфире Радио НВ.

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Поговорим об Ольге Скабеевой, Маргарите Симоньян, Владимире Соловьеве и Гааге. Дело в том, что мы не одни такие умные, читать умеем и следим за тем, что в мире происходит. Со всех сторон Россию прижимают, а Украине наоборот дают новые системы, обучают солдат, выделяют деньги и все, что хочешь. А все ставки, которые Владимир Путин делал на свою победу, не сработали.

Например, он надеялся, что Европа начнет замерзать, он надеялся, что Европа не сможет отказаться от российской нефти, от российского газа, а Европа смогла отказаться. Он надеялся на то, что Европа перестанет помогать Украине, а Европа не перестала помогать Украине.

Сейчас Владимир сидит, обделавшись, если называть вещи своими именами, и не на что ему больше положиться. Нет у него никакой стратегии выхода из нынешней ситуации. Если верить источникам Медузы, он даже вынужден сдавать Запорожскую АЭС.

Так вот это видим не только мы с вами, это видят и российские пропагандисты. До них потихонечку начинает доходить, что добром для них дело не кончится. Для них кончится все очень-очень печально. Им надают по разным мягким и не очень мягким частям тела изо всей силы. Спрятаться не получится, они отвечать будут за себя и за того парня.

Процесс осознание реальности пропагандистами идет почти одновременно с процессом создания некого механизма компенсации Украине денег за разрушения и убийства, которые причинила РФ на территории Украины. Дело в том, что сейчас в Европе Урсула фон дер Ляйен что-то говорила про создание трибунала. В Италии, во Франции, в Германии все больше и больше политиков склоняются к тому, что необходимо создать своего рода трибунал по преступлениям РФ в Украине. Трибунал должен быть, конечно, исключительным, эксклюзивным, сделанным для одной-единственной цели — для наказания российских военных преступников и РФ так, как это было, скажем, с Нюрнбергским трибуналом. Нюрнбергский трибунал отработал и завершил существовать. Остались, конечно, записи, остался исторический прецедент, но сам трибунал прекратил работу.