Проигрывающий Путин. Что произойдет в Кремле, когда там поймут, что Украина побеждает, и готовы ли россияне к потере Крыма 11 марта, 10:15 Эксклюзив NV Главный итог года войны для России — Путин считает войну правильной и своевременной и больше не смотрит на запад. (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

Политолог Иван Преображенский — о том, как Владимир Путин изменился за год войны, и как за это время изменились российские элиты и их простые сограждане.

За год война в Украине достигла плато, на котором каждая из сторон ведет позиционные сражения, не развивая масштабных наступлений и истощая друг друга. При этом Украина, заручившись поддержкой западных союзников, ожидает поступления новых вооружений и возвращения своих обученных по стандартам НАТО солдат. Россия же продолжает нести огромные человеческие потери, упрощает свою экономику и становится все более репрессивным государством, которое с заметными трудностями переводит себя на рельсы долгой войны.

Видео дня