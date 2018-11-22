Путин призвал обеспечить российских военных "умными" и высокоточными боеприпасами

Президент России Владимир Путин потребовал от оборонно-промышленного комплекса сокращения технологических циклов производства "умных" ракет и боеприпасов.
Об этом сообщает Интерфакс.
Путин призвал просчитать их оптимальное количество для гарантированного выполнения своих задач армией и флотом РФ.
"Продукция должна быть современной, высокого качества. Нужны, конечно, не пресловутые "болванки", а "умные", высокоточные боеприпасы, которые повышают возможности как действующих, так и перспективных систем вооружения. И потом - на что обращаю внимание - существенным образом экономят финансовые средства", - сказал президент.
По словам Путина, задачи, решение которых ранее достигалось с помощью дорогостоящих систем вооружения, сегодня могут быть решены с использованием дешевых систем, но с применением современных высокоточных боеприпасов.
Журнал НВ
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