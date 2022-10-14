На Путина указали персонально. Что означает прямое упоминание об опасности диктатора в новой стратегии нацбезопасности США — Данилов 14 октября, 14:10 Владимир Путин (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Российский диктатор Владимир Путин теперь упоминается в новой Стратегии национальной безопасности США как олицетворение угрозы для демократического мира.

Это факт в интервью НВ подчеркнул секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, комментируя дальнейшую готовность Запада помогать Украине.

"Вчера [12 октября] президент Соединенных Штатов [Джо] Байден подписал Стратегию национальной безопасности Соединенных Штатов. Там именно [российский диктатор Владимир] Путин идет красной линией совместно с теми угрозами, которые существуют для демократического мира. Это персонализация, которая произошла едва ли не впервые в истории Соединенных Штатов, когда человека называют непосредственно виновным во всех событиях, которые сегодня происходят на территории нашей страны», — отметил Данилов.

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Он подчеркнул важность того факта, что стремлению Украины сохранить свою территориальную целостность было уделено внимание в этой Стратегии нацбезопасности США. «Это достаточно мощный документ для объяснения позиции Соединенных Штатов относительно современных угроз, существующих на сегодняшний день в мире», — убежден секретарь СНБО.

Он напомнил, что в начале полномасштабного вторжения России «почти ни одна страна не располагала информацией, что мы будем стоять, бороться, более того, будем оказывать колоссальное сопротивление».

Сегодня же ситуация меняется, подчеркнул Данилов. «Число стран, помогающих нам в борьбе с российской агрессией, увеличивается. Мы получаем уже и средства противовоздушной обороны, другие средства защиты нашей страны. Конечно, мы хотели бы, чтобы это было еще накануне войны, в первых числах марта, апреля, мая. Тем не менее, мы искренне благодарим всех наших партнеров, которые сегодня помогают нам в этой борьбе», — добавил он.