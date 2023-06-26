Путин признал гибель летчиков РФ во время мятежа Пригожина
Евгений Пригожин покидает Ростов-на-Дону, 24 июня (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
Российский диктатор Владимир Путин признал, что несколько российских летчиков были убиты во время вооруженного мятежа главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина.
«Мужество, самопожертвование павших героев-летчиков уберегли Россию от трагических разрушительных последствий», — сказал диктатор во время видеообращения.
Также Путин поблагодарил российских военных, которые якобы «встали на пути у мятежников, сохранили верность долгу, присяге и своему народу». Также диктатор считает, что вооруженный мятеж «все равно был бы подавлен».
24 июня, боевики Вагнера без сопротивления со стороны российских военных взяли под контроль военные объекты РФ в Ростове-на-Дону и Воронеже.
Из Ростова Пригожин опубликовал обращение, в котором требовал доступ к высшему военному руководству РФ и угрожал «пойти в Москву».
Вагнеровцы также, по данным ВСУ, уничтожили семь бортов российской авиации. OSINT-проект Oryx зафиксировал, что российские военные потеряли самолет Ил-22, два вертолета радиоэлектронной борьбы, один вертолет Ми-35. СМИ писали о падении над Воронежем самолета Ан-24.