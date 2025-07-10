Сухраб Ахмедов, который сейчас командует группировкой войск в Курской области (Фото: Важные истории)

Важные истории отмечает, что его считают одним из худших командиров: который отправлял российских военнослужащих на убой.

Издание пишет, что Ахмедова неоднократно обвиняли в масштабных и бессмысленных потерях личного состава. В декабре 2022 года он руководил 155-й бригадой морской пехоты, которая понесла потери — 300 погибших и 50% техники — всего за четыре дня штурмов Павловки на Угледарском направлении в Донецкой области. Уцелевшие морпехи жаловались на Ахмедова высшему командованию.

В июне 2023 года Ахмедов возглавлял 20-ю армию Западного военного округа и выстроил бойцов 144-й мотострелковой дивизии в чистом поле под Кременной. Оккупантов заставили ждать опаздывающего командира именно в тот момент, когда ВСУ нанесли удар по строю из HIMARS. Погибли около 100 россиян, еще 100 получили ранения.

В мае 2024 года Ахмедова уволили с должности командующего 20-й армии после длительной критики. Как писал боец Ахмата и бывший советник губернатора Курской области Роман Алехин, отставку Ахмедова «праздновали не все, но многие».

В начале 2025 года стало известно, что Ахмедов возглавляет группировку ВС РФ в Курской области. Алехин также обвинял Ахмедова в том, что до Путина доходят ложные доклады о ситуации в регионе. Также он писал, что при командовании Ахмедова отклоняются представления на ордена и звания «героя России» для «обычных бойцов».

12 июня Генштаб ВСУ сообщил, что потери армии РФ превысили 1 миллион человек.

В спецподразделении Kraken ГУР Минобороны Украины сообщили, что миллионным оккупантом, уничтоженным украинскими военнослужащими, стал морской пехотинец Сергей Машаненков.