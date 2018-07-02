Путин присвоил российским воинским частям имена украинских городов

В соответствии с подписанными Путиным указами полкам и дивизиям армии России присвоены имена Львова, Нежина, Житомира

Президент России Владимир Путин подписал указы о присвоении почетных наименований целому ряду частей российской армии.

Соответствующие документы опубликованы на официальном портале правовой информации.

Указы подписаны Путиным 30 июня 2018 года и уже вступили в силу.

Согласно документам, 6-й танковый полк российской армии отныне носит наименование гвардейский Львовский, 68-й танковый полк - гвардейский Житомирско-Берлинский, 163-й танковый полк - гвардейский Нежинский.

В указах отмечается, что почетные наименования присвоены различным частям "в целях сохранения славных воинских исторических традиций, воспитания военнослужащих в духе преданности Отечеству и верности воинскому долгу".

Как отмечает РБК, названия украинских городов включены в почетные наименования частей в память об их участии в освобождении этих городов во время Второй мировой войны.