Путин приказал «вагнеровцам» подписать присягу на верность РФ 27 августа, 02:48 Владимир Путин (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin)

После вероятной смерти главы ЧВК Вагнера Евгения Пригожина российский диктатор Владимир Путин отдал приказ всем частным военным компаниям, в том числе, и «вагнеровцам» подписать присягу на верность России.

Соответствующий приказ был опубликован на сайте Кремля, передает Reuters.



Указ обязывает всех, кто выполняет работу от имени военных РФ и поддерживает то, что Москва называет «специальной военной операцией», принести присягу на верность России.

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В тексте говорится, что это должно «сформировать духовно-нравственные устои обороны России».

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«Введение Путиным обязательной присяги для сотрудников „Вагнера“ и других частных военных подрядчиков было четким шагом, направленным на более жесткий государственный контроль над такими группами», — отмечает издание.

В российской Тверской области в среду, 23 августа, разбился самолет Embraer Legacy 600. Росавиация подтвердила, что на борту были владелец «вагнеровцев» Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин (заместитель Пригожина, по-позывному которого (Вагнер) назвали ЧВК).

Авария произошла ровно через два месяца после начала провальной попытки бунта вагнеровцев.

Всего, как заявили в Росавиации, на борту было десять человек — семь пассажиров (боевики Вагнера, в том числе владелец нескольких связанных с Пригожиным юрлиц Валерий Чекалов) и три члена экипажа.