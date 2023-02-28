Путин на коллегии ФСБ пожаловался на «мразь», которая хочет «расколоть» Россию, и признал потери спецслужбы

28 февраля, 18:24
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Кукла Путина на Кельнском карнавале, 14 февраля 2023 года (Фото:REUTERS/Thilo Schmuelgen)

Кукла Путина на Кельнском карнавале, 14 февраля 2023 года (Фото:REUTERS/Thilo Schmuelgen)

Российский диктатор Владимир Путин во вторник, 28 февраля, приказал ФСБ усилить контрразведку и бороться с проникновением на территорию России «диверсионных групп». Об этом сообщает кремлевское пропагандистское агентство ТАСС.

Во время выступления на коллегии ФСБ глава российского режима продолжил распространять фейки о якобы угрозе со стороны «Запада». Он приказал ФСБ «держать под особым контролем» границу с Украиной и поставить «заслон для диверсионных групп», а также «реагировать на активизацию разведывательных действий Запада», следить за местами массового скопления людей и работой военной машины страны-террориста.

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«Конечно, нужно выявлять и пресекать противозаконную деятельность тех, кто пытается расколоть, ослабить наше общество и использует как оружие сепаратизм, национализм, неонацизм и ксенофобию. Это тоже всегда применялось в отношении нашей страны, а сейчас попытки, конечно, наиболее активные активизировать всю эту мразь на нашей земле», — утверждал Путин.

Кремлевский диктатор также признал, что в Украине были убиты сотрудники ФСБ, которые участвовали в полномасштабном вторжении.

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Ранее Путин заговорил о возможном распаде России в будущем и ее разделении на отдельные народы.

Руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов считает, что страна-агрессор не готова к ведению долгой войны против Украины, потому что ее ресурсы ограничены.

https://www.youtube.com/embed/bFGt53QFFA8
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Владимир Путин Российская агрессия ФСБ ФСБ России Россия-США Война России против Украины

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