Путин на коллегии ФСБ пожаловался на «мразь», которая хочет «расколоть» Россию, и признал потери спецслужбы 28 февраля, 18:24 Кукла Путина на Кельнском карнавале, 14 февраля 2023 года (Фото:REUTERS/Thilo Schmuelgen)

Российский диктатор Владимир Путин во вторник, 28 февраля, приказал ФСБ усилить контрразведку и бороться с проникновением на территорию России «диверсионных групп». Об этом сообщает кремлевское пропагандистское агентство ТАСС.

Во время выступления на коллегии ФСБ глава российского режима продолжил распространять фейки о якобы угрозе со стороны «Запада». Он приказал ФСБ «держать под особым контролем» границу с Украиной и поставить «заслон для диверсионных групп», а также «реагировать на активизацию разведывательных действий Запада», следить за местами массового скопления людей и работой военной машины страны-террориста.



Видео дня

«Конечно, нужно выявлять и пресекать противозаконную деятельность тех, кто пытается расколоть, ослабить наше общество и использует как оружие сепаратизм, национализм, неонацизм и ксенофобию. Это тоже всегда применялось в отношении нашей страны, а сейчас попытки, конечно, наиболее активные активизировать всю эту мразь на нашей земле», — утверждал Путин.

Кремлевский диктатор также признал, что в Украине были убиты сотрудники ФСБ, которые участвовали в полномасштабном вторжении.

Ранее Путин заговорил о возможном распаде России в будущем и ее разделении на отдельные народы.

Руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов считает, что страна-агрессор не готова к ведению долгой войны против Украины, потому что ее ресурсы ограничены.