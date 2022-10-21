Путин приехал пострелять из винтовки в Рязанскую область с ядерным чемоданчиком — Sky News 21 октября, 11:14 У одного из охранников Путина заметили ядерный чемоданчик (Фото:Кадр видео пропагандистские СМИ РФ)

Кремлевский диктатор Владимир Путин накануне приехал в Рязанскую область, где посетил полигон для подготовки мобилизованных.

Телеканал Sky News сообщает, что в ходе поездки диктатор пообнимался с солдатом, а потом пострелял из винтовки в сопровождении своего министра обороны Сергея Шойгу.

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Однако журналисты обратили внимание, что на одной из видеозаписей с Путиным на заднем плане виден мужчина, держащий в руках то, что, может быть одним из ядерных чемоданчиков, в котором хранятся коды для приведения в действие ядерного арсенала РФ.

Хотя содержимое портфеля на изображениях проверить невозможно, журналисты предполагают, что это является очередной попыткой Путина запугать Запад применением ядерного оружия.

21 сентября Путин в очередной раз пригрозил западным странам применением ядерного оружия, сказав, что «это не блеф».

В США заявили, что в случае применения РФ против Украины ядерного оружия ответ Вашингтона и союзников будет решительным. При этом президент США Джо Байден не верит в то, что Путин применит тактическое ядерное оружие.