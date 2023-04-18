В России заявили, что Путин приехал к оккупантам в Херсонскую и Луганскую области 18 апреля, 08:26 Владимир Путин, якобы посетивший оккупированные Россией территории Украины, привез военным иконы (Фото:Kremlin.ru/Handout via REUTERS)

Диктатор Владимир Путин якобы посетил временно оккупированные Россией украинские территории Херсонской и Луганской областей, где встретился с группировками захватчиков. Об этом сообщили в Кремле.

Там заявили, что Путин съездил в штаб группировки войск Днепр и в «штаб Восток» террористической организации «ЛНР». Диктатор заслушал доклады оккупационных военачальников об «обстановкена направлениях», в том числе и на Запорожском.

Видео дня

Пропагандисты пишут, что глава Кремля привез с собой копии икон, которые передал военным. Они публикуют видео и говорят, что Путин «передвигался между штабами на вертолете». Когда диктатор незаконно съездил на оккупированные территории Украины, не сообщают.

19 марта российские пропагандисты заявили, что ночью Путин посетил оккупированный Мариуполь. Опубликовали несколько видео, на которых показано, как диктатор ездит по ночному городу и общается с местными жителями. В украинской разведке заявили, что сомневаются, что город посетил настоящий Путин.