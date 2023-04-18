В России заявили, что Путин приехал к оккупантам в Херсонскую и Луганскую области

18 апреля, 08:26
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Владимир Путин, якобы посетивший оккупированные Россией территории Украины, привез военным иконы (Фото:Kremlin.ru/Handout via REUTERS)

Владимир Путин, якобы посетивший оккупированные Россией территории Украины, привез военным иконы (Фото:Kremlin.ru/Handout via REUTERS)

Диктатор Владимир Путин якобы посетил временно оккупированные Россией украинские территории Херсонской и Луганской областей, где встретился с группировками захватчиков. Об этом сообщили в Кремле.

Там заявили, что Путин съездил в штаб группировки войск Днепр и в «штаб Восток» террористической организации «ЛНР». Диктатор заслушал доклады оккупационных военачальников об «обстановкена направлениях», в том числе и на Запорожском.

Видео дня

Пропагандисты пишут, что глава Кремля привез с собой копии икон, которые передал военным. Они публикуют видео и говорят, что Путин «передвигался между штабами на вертолете». Когда диктатор незаконно съездил на оккупированные территории Украины, не сообщают.

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19 марта российские пропагандисты заявили, что ночью Путин посетил оккупированный Мариуполь. Опубликовали несколько видео, на которых показано, как диктатор ездит по ночному городу и общается с местными жителями. В украинской разведке заявили, что сомневаются, что город посетил настоящий Путин.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Владимир Путин Луганская область Херсонская область Война России против Украины

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