В годовщину псевдореферендума в Крыму. Путин впервые с начала полномасштабного вторжения РФ приехал на оккупированный полуостров

18 марта, 15:38
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Президент РФ Владимир Путин (Фото:Сputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)

Президент РФ Владимир Путин (Фото:Сputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)

В субботу, 18 марта, президент России Владимир Путин приехал в Крым. Это произошло впервые с начала полномасштабного вторжения РФ, и именно в годовщину российского псевдореферендума на украинском полуострове.

Об этом сообщает российское издание РБК.

Путин приехал в Севастополь на открытие школы искусств и центра Корсунь в Севастополе.

На опубликованных кадрах видно, что российский президент идет по территории центра в сопровождении российского губернатора Михаила Развожаева.

Видео дня

Как уточняется, Путин также откроет в Севастополе первую часть парка Херсонес Таврический.

18 марта 2014 года после незаконного рефендума Россия подписала договор с Крымом и Севастополем, образовав соответствующие субъекты в составе страны.

Редактор: Владислав Вергун

Теги:   Владимир Путин Крым Севастополь Оккупация Крыма Псевдореферендум

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