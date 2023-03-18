В годовщину псевдореферендума в Крыму. Путин впервые с начала полномасштабного вторжения РФ приехал на оккупированный полуостров 18 марта, 15:38 Президент РФ Владимир Путин (Фото:Сputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)

В субботу, 18 марта, президент России Владимир Путин приехал в Крым. Это произошло впервые с начала полномасштабного вторжения РФ, и именно в годовщину российского псевдореферендума на украинском полуострове.

Об этом сообщает российское издание РБК.

Путин приехал в Севастополь на открытие школы искусств и центра Корсунь в Севастополе.

На опубликованных кадрах видно, что российский президент идет по территории центра в сопровождении российского губернатора Михаила Развожаева.

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Как уточняется, Путин также откроет в Севастополе первую часть парка Херсонес Таврический.

18 марта 2014 года после незаконного рефендума Россия подписала договор с Крымом и Севастополем, образовав соответствующие субъекты в составе страны.