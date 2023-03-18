В годовщину псевдореферендума в Крыму. Путин впервые с начала полномасштабного вторжения РФ приехал на оккупированный полуостров
Президент РФ Владимир Путин (Фото:Сputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)
В субботу, 18 марта, президент России Владимир Путин приехал в Крым. Это произошло впервые с начала полномасштабного вторжения РФ, и именно в годовщину российского псевдореферендума на украинском полуострове.
Об этом сообщает российское издание РБК.
Путин приехал в Севастополь на открытие школы искусств и центра Корсунь в Севастополе.
На опубликованных кадрах видно, что российский президент идет по территории центра в сопровождении российского губернатора Михаила Развожаева.
Как уточняется, Путин также откроет в Севастополе первую часть парка Херсонес Таврический.
18 марта 2014 года после незаконного рефендума Россия подписала договор с Крымом и Севастополем, образовав соответствующие субъекты в составе страны.