«Визит» Путина на оккупированные территории: СМИ указали на вранье Кремля 18 апреля, 12:51 Диктатор Путин выходит с вертолета (Фото:Kremlin.ru/Handout via REUTERS)

Издание проанализировало видео «визита» Путина в Херсонскую и Луганскую области, обнародованное Кремлем 18 апреля. Из слов диктатора следовало, что «поездка» могла состояться еще на прошлой неделе. Однако практически сразу видео заменили.

Видео дня

При вручении иконы Путин произносит: «Сейчас вот Пасха будет, да?». В 2023 году Пасха праздновалась 16 апреля, и диктатор присутствовал на пасхальном богослужении в Храме Христа Спасителя в ночь на 16 апреля.

Эти слова Путина, говорится в материале, позволяют сделать вывод, что встреча проходила до 16 апреля.

Также в видео, опубликованном на сайте Кремля, слово «будет» вырезано. Оно исчезло и из видео в Telegram-канале пресс-службы Путина.

Оккупанты заявили, что после Геническа Путин оказывается в Луганской области. На этих кадрах диктатор одет в другую одежду (черная водолазка вместо рубашки с галстуком).

В свою очередь, пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Путин побывал на оккупированных территориях Луганской и Херсонской областей Украины 17 апреля.

«Это было вчера. Действительно, президент, когда икону дарил, он сказал, что Пасха у нас, но дело в том, что Пасха у нас длится 40 дней. И сейчас тем более Пасхальная неделя. Поэтому просто ошибочно ухватились за эту фразу и сразу начали делать гипотезы того, чего не было. Эта поездка состоялась вчера», — заявил Песков российским пропагандистам.

На приезд диктатора Владимира Путина на временно оккупированные территории Херсонской и Луганской областей отреагировали в Офисе президента Украины.

Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что сегодня «безразлично» на действия и слова главы Кремля, потому что «такого политического субъекта нет».

О новой поездке Путина на оккупированные территории Украины Кремль сообщил утром 18 апреля, не указав, когда именно она состоялась.

Согласно этому сообщению, Путин съездил в штаб группировки войск Днепр и в «штаб Восток» террористической организации «ЛНР». Диктатор заслушал доклады оккупационных военачальников об обстановке на направлениях, в том числе на Запорожском.

Пропагандисты писали, что глава Кремля привез с собой копии икон, которые передал военным.

19 марта российские пропагандисты заявили, что ночью Путин посетил оккупированный Мариуполь. Опубликовали несколько видео, на которых показано, как диктатор ездит по ночному городу и общается с местными жителями.

В украинской разведке сомневаются, что город посетил настоящий Путин.

