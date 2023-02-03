Путин начал придумывать новый тип военного, потому что ВСУ ликвидировали почти всю его армию — эксперт Defence Expres 3 февраля, 15:08 Шлем российского военного на руинах ПТУ в Макеевке, в котором Россия разместила мобилизованных, и которое было разрушено ударом ВСУ (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Эксперт Defence Express Иван Киричевский в интервью Radio NV рассказал, что российский диктатор Владимир Путин начал придумывать новый тип военного, потому что почти вся его армия была ликвидирована Вооруженными силами Украины.

«Если провести определенную калькуляцию даже на коленках, то выходит, что за год боевых действий Вооруженные силы Украины утилизировали почти всю кадровую армию РФ. То есть то, что вышколивалось профессионально, контрактников, служивших несколько лет, отрабатывали наступательные задания. Стоит отметить, что почти полностью утилизированы десантно-штурмовые войска армии РФ, которые должны были быть как чуть ли не главный ударный кулак в операциях любого типа», — сказал Киричевский Radio NV.

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Он отметил, что поскольку кадровый состав российской армии «выбит почти полностью», путинскому режиму «приходится придумывать новый тип военного, который будет служить».

«Если до этого это были профессионально служащие кадровики, то теперь среднестатистический военный — это либо „вагнеровец“, либо скрыто мобилизованный „казак“, который до этого тренировался по системе так называемого боевого армейского резерва», — пояснил эксперт.

По состоянию на пятницу, 3 февраля, по данным Генштаба, ВСУ ликвидировали почти 130 тысяч российских военных, за прошлые сутки — 840.

По данным NYT, с начала полномасштабного вторжения в Украину армия РФ потеряла до 200 тысяч человек убитыми и ранеными.

По данным главы фонда Русь сидящая Ольги Романовой, из 50 тысяч российских заключенных, которых кремлевская ЧВК Вагнера завербовала для участия в полномасштабной войне против Украины, осталось 10 тысяч, а остальные убиты, ранены, пропали без вести, сдались в плен или дезертировали.

В то же время, по словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, «вагнеровцы» вывели из российских тюрем и колоний 38244 заключенных, чтобы использовать их в полномасштабной войне против Украины. По состоянию на середину января 29543 из них уже были ликвидированы.