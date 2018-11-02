02 ноября 2018, пятница

Путин предложил восстановить название ГРУ для военной разведки

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Владимир Путин

Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин предложить вернуть российской военной разведке название Главного разведывательного управления (ГРУ).

Об этом он заявил во время торжественных мероприятий ко Дню военного разведчика в Театре российской армии, передает Интерфакс.

"Непонятно, куда исчезло слово "разведывательное" - Главное разведывательное управление, надо бы восстановить", - сказал Путин после поздравления с профессиональным праздником и 100-летием ГРУ.

Смотрите также

Он также отметил, что военная разведка РФ отличается профессионализмом, личной смелостью и решительностью ее сотрудников.

Ранее Путин назвал шпионаж и проституцию  одними из важнейших профессий в мире.

Смотрите также

Главное разведывательное управление (ГРУ) было образовано в 1992 году после распада СССР. В 2010 году военное ведомство переименовали в Главное управление Генерального штаба вооруженных сил РФ.

Читайте в свежем номере журнала Новое Время

  • Жесткая правда Валерии Гонтаревой о работе в НБУ
  • Элина Светолина — миллионерша, актриса и победительница
  • Катастрофа, которая через 50 лет изменит карту мира

Читать журнал онлайн
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове