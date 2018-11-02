Путин предложил восстановить название ГРУ для военной разведки

Президент РФ Владимир Путин предложить вернуть российской военной разведке название Главного разведывательного управления (ГРУ).

Об этом он заявил во время торжественных мероприятий ко Дню военного разведчика в Театре российской армии, передает Интерфакс.

"Непонятно, куда исчезло слово "разведывательное" - Главное разведывательное управление, надо бы восстановить", - сказал Путин после поздравления с профессиональным праздником и 100-летием ГРУ.

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Он также отметил, что военная разведка РФ отличается профессионализмом, личной смелостью и решительностью ее сотрудников.

Ранее Путин назвал шпионаж и проституцию одними из важнейших профессий в мире.

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Главное разведывательное управление (ГРУ) было образовано в 1992 году после распада СССР. В 2010 году военное ведомство переименовали в Главное управление Генерального штаба вооруженных сил РФ.