Елка желаний. Путин якобы позвонил школьнице из Запорожья и попросил прислать ему огурцов — росЗМИ 27 декабря, 15:18 Владимир Путин (Фото:Sputnik/Alexei Danichev/Kremlin via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин якобы во время переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном позвонил по телефону 8-летней девочке из временно оккупированной Запорожской области и попросил прислать ему огурцов, которые выращивает ее семья на захваченной Россией территории.

Об этом сообщает пропагандистское СМИ РИА Новости.

По данным росСМИ, ранее Путин посетил выставочную зону молодежных проектов Дома молодежи, где была организована Елка желаний.

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РИА Новости утверждают, что с ним говорила Александра Титаренко, которая «мечтает посетить Деда Мороза и побывать в Крыму».

«Чаем угощали? Бублики? Печенье. Вкусно? Ну слава Богу. Маме с папой передавай привет. Пришлешь мне… Я знаю, вы выращиваете там огурцы, помидоры. Огурчиков пришлешь? Да. Буду ждать новогодних подарков. Ладно?», — ответное видео с «разговором» Путина во время саммита лидеров стран СНГ обнародовали пропагандистские СМИ.