Путин пожаловался на "вытеснения" названий и поручил создать новый атлас мира

Президент России Владимир Путин пожаловался на "искажение" географической правды на картах мира и дал поручение Росреестру создать новый российский атлас мира.

Такое заявление он сделал в ходе выступления на заседании попечительского совета Русского географического общества (РГО).

По его мнению, сейчас в мире российские исторические названия вытесняют иностранными.

"Сегодня мы сталкиваемся с ситуацией, когда русские названия, которые давали еще в прошлые века и десятилетия наши исследователи и путешественники, постепенно вытесняются с карт мира", - цитирует политика Интерфакс.

Он считает, что историческое название острова Смит — Бородино, острова Сноу — Малый Ярославец, а острова Ливингстон — Смоленск (архипелаг Южные Шетландские острова в Антарктике).

"В свободном доступе лишь иностранные (карты – ред.), где, как правило, фигурируют вторичные имена географических объектов", - сказал президент.

К созданию нового российского атласа мира Путин предложил привлечь, среди прочих, также и министерство обороны.

"Гриф секретности на многих картах явно устарел и выглядит архаично", - пояснил он привлечение военных.

Как известно, кроме переписывания атласов, Россия противоправно и цинично перекраивает и соседние страны.

8 августа 2008 года российские войска вторглись на территорию грузинского региона Южная Осетия. После пятидневных боевых действий Россия признала "независимость" Абхазии и Южной Осетии.

Весной 2014 года Россия с привлечением военных без опознавательных знаков аннексировала у Украины полуостров Крым. Также Россия инспирировала выступление сепаратистов в Луганской и Донецкой области и пошла на прямое военное вторжение в августе 2014 и феврале 2015 годов.

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