Путин повысил генерала, руководившего провальным наступлением на Угледар

18 февраля, 06:00
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Рустам Мурадов (Фото:FamilyHistoryTW/Twitter)

Рустам Мурадов (Фото:FamilyHistoryTW/Twitter)

Кремлевский диктатор Владимир Путин неожиданно повысил военного Рустама Мурадова, командовавшего наступлением оккупантов на Угледар.

Об этом сообщает УНИАН.

Согласно указу Путина, 50-летнему Мурадову, кавалеру Ордена Мужества и обладателю Орденов За заслуги перед Отечеством трех степеней присвоено звание генерал-полковника.

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Российские оккупационные войска продолжают штурм на Угледарском направлении, однако несут значительные потери. По словам спикера объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковника Алексея Дмитрашковского, только за прошедшую неделю украинские военные уничтожили 130 единиц техники РФ.

Тогда в Сети появились кадры разбитой техники окупантов после их неудачного штурма. В американском Институте изучения войны (ISW) это объяснили системно плохой подготовкой русских мобилизованных.

https://www.youtube.com/watch?v=Fo9jPEJsODs
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Владимир Путин Донецкая область Война в Украине Война России против Украины Угледар

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