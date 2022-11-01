«Как дедушка Ленин на стене». Путин превращается в символ, не имеющий отношения к реальности — российский журналист 1 ноября, 14:51 Статуя, изображающая президента России Владимира Путина на проправительственном антивоенном митинге в Праге, 30 октября (Фото:REUTERS/David W Cerny)

Российский журналист Тимур Олевский в интервью Радио НВ рассказал, что российский диктатор Владимир Путин теряет политическое влияние, превращаясь в символ, не имеющий отношения к реальности.

«Путин превращается в символ, как дедушка Ленин на стене — бессмысленный и беспощадный, но не имеющий никакого отношения к реальности. Если раньше Путин сказал и в гневе бросил ручку, то кто-то хотя бы делал вид, что попытается сделать так, как хочет Путин, бюрократическая система как-то внутри пережевывала желания Путина, как любая бюрократическая система. Сейчас нет даже ощущения, что люди, которым он что-то гарантировал, могут рассчитывать на сохранение статус-кво», — сказал Олевский Радио НВ.

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Он привел в пример Ксению Собчак, отъезд которой из России, по его мнению, не связан с пожеланиями российского диктатора.

«"Мы пошли к Володе и сказали ему „Ну, твоя совсем“, и он говорит: „Тогда мочите“». Вот такого ничего не было. Просто наср*ть всем на Володю, понимаете? Дедушка занимается борьбой с глобализмом — предпоследняя стадия перед борьбой с мочевым пузырем. Но он может в этом состоянии существовать еще десятки лет", — сказал журналист.

По словам Олевского до этого Путин был «старшим вором в законе, который, как третейский судья, говорил, кто прав, кто не прав» и мог «выдавать индульгенции», однако с Собчак такая «индульгенция» не сработала.

По его мнению, «индульгенции» сейчас пытаются раздавать несколько человек, и это может привести к конфликту между ними, даже если они разделят сферы влияния.

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28 октября издание Медуза со ссылкой на свои источники сообщило, что в администрации российского диктатора Владимира Путина начали готовиться к выборам президента 2024 года и уже проводят совещания.

В то же время, издание The Economist пишет, что российские элиты начинают обсуждать будущее без Путина.