Не может воспроизвести сталинский подход. Путин потерял контроль над российским инфопространством — ISW

12 марта, 07:25
Поделиться:
Владимир Путин (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)

Владимир Путин (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)

В кремлевском окружении идет внутренняя борьба, в частности, российский диктатор Владимир Путин уступил контроль над информационным пространством РФ и не может решительно действовать для его восстановления.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что 11 марта в Москве кремлевские журналисты, ученые и поклонники Новороссии провели форум Практические и технологические аспекты информационно-когнитивной войны в современных реалиях.

Видео дня

В ходе панельной дискуссии спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что Кремль не может воспроизвести сталинский подход по созданию современного эквивалента советского информбюро для централизованного контроля внутреннего информационного пространства России из-за борьбы между неопределенными кремлевскими  «элитами».

Читайте также:
Тимоти Эш
Тимоти Эш
Кошмарный сценарий для Путина. Чем обернется затяжная война для России и Украины

«Заявление подтверждает несколько оценок ISW: что в Кремле идет борьба между ключевыми членами ближайшего окружения Путина; что со временем Путин в значительной степени уступил российское информационное пространство разнообразным квазинезависимым актерам; и что Путин, очевидно, не в состоянии принять решительные меры для возобновления контроля над российским информационным пространством», — отметили эксперты.

Британский таблоид Express со ссылкой на эксперта сообщал, что кремлевские элиты понимают, что России не выиграть войну против Украины и что диктатор Владимир Путин унизил армию. В условиях хаоса главарь наемников Вагнера Евгений Пригожин является тем человеком, кто пытается проложить путь для захвата власти, отмечало издание.

https://www.youtube.com/embed/rv8F3xb-gUk
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Владимир Путин Российская агрессия Контроль Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X