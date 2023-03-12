Не может воспроизвести сталинский подход. Путин потерял контроль над российским инфопространством — ISW 12 марта, 07:25 Владимир Путин (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)

В кремлевском окружении идет внутренняя борьба, в частности, российский диктатор Владимир Путин уступил контроль над информационным пространством РФ и не может решительно действовать для его восстановления.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что 11 марта в Москве кремлевские журналисты, ученые и поклонники Новороссии провели форум Практические и технологические аспекты информационно-когнитивной войны в современных реалиях.

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В ходе панельной дискуссии спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что Кремль не может воспроизвести сталинский подход по созданию современного эквивалента советского информбюро для централизованного контроля внутреннего информационного пространства России из-за борьбы между неопределенными кремлевскими «элитами».

«Заявление подтверждает несколько оценок ISW: что в Кремле идет борьба между ключевыми членами ближайшего окружения Путина; что со временем Путин в значительной степени уступил российское информационное пространство разнообразным квазинезависимым актерам; и что Путин, очевидно, не в состоянии принять решительные меры для возобновления контроля над российским информационным пространством», — отметили эксперты.

Британский таблоид Express со ссылкой на эксперта сообщал, что кремлевские элиты понимают, что России не выиграть войну против Украины и что диктатор Владимир Путин унизил армию. В условиях хаоса главарь наемников Вагнера Евгений Пригожин является тем человеком, кто пытается проложить путь для захвата власти, отмечало издание.