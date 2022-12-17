Что у Путина с лицом. Опытный физиогномист — о том, что происходит с диктатором и он ли это на самом деле 17 декабря, 08:03 Эксклюзив НВ Новые фото и видео с Владимиром Путиным все чаще становятся поводом для обсуждения состояния его здоровья (Фото:Reuters)

Александр Иванов, практикующий физиогномист и психолог, размышляет над тем, что изменилось во внешности Владимира Путина, к чему это может привести и есть ли у российского диктатора двойники

Российский диктатор Владимир Путин все реже появляется перед камерами пропагандистских телеканалов и избегает публичных выступлений. Так, 12 декабря он впервые за десять лет даже отменил свою ежегодную большую пресс-конференцию.

Видео дня

Таким образом, на фоне слухов о том, что Путин страдает болезнью Паркинсона и онкологическим заболеванием, каждое новое видео становится поводом для обсуждения его здоровья. А когда в начале декабря появился сюжет, где диктатор за рюлем автомобиля Mercedes приехал инспектировать ход работ по восстановлению Крымского моста после нанесенного удара, российские оппозиционные обозреватели заявили, что на видео на самом деле не Путин, а его двойник.

НВ обратился за консультацией к практикующему физиогномисту и психологу Александру Иванову с просьбой проанализировать внешность российского диктатора.

— Как физиогномист замечаете ли вы какие-то изменения во внешности Владимира Путина с начала широкомасштабной войны?

— Если брать период с начала войны, то на лице существенных изменений нет. А вот в самом выражении лица и в том, как он говорит, есть изменения, указывающие на то, что он находится в состоянии тревоги. То есть в начале [полномасштабного вторжения] у Путина была абсолютная уверенность, а в последние несколько месяцев у него наблюдается большая неуверенность в своей ситуации.

Это можно понять по интонации его голоса, по тому, какие паузы он делает. Например, во время выступления [по поводу провозглашения аннексии Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей 30 сентября] были явно заметны большие паузы между словами, что для Путина не является стандартным или нормальным.

Произношение фраз стало мягким, а не жестким, сильным или суровым, как у уверенного человека, как он это демонстрировал в начале вторжения в Украину. Кроме того, он проглатывает слова, не произносит их четко.

Если смотреть на его мимику, то он стал гораздо больше смотреть вниз, стал больше жевать и прикусывать губы. Это один из самых распространенных маячков, который указывает на то, что человек переживает ситуативный стресс.

Впрочем, мы не видим его постоянно, не можем нормально отслеживать его состояние в течение дня или недели. Нам доступны только какие-то постановочные интервью, но даже там, когда речь идет об острых или болезненных для него темах, у него начинают «играть» губы, он их начинает прикусывать и сжимать.

И в последние месяцы это уже нормальная для него ситуация, которой еще не было в начале [войны]. Таким образом, можно констатировать, что он постоянно проживает стрессовые ситуации.

— И к чему это может привести?