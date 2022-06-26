Путин после встречи с Лукашенко ближе к ночи срочно прибыл в Кремль 26 июня, 02:29 Цей матеріал також доступний українською Кремлевский диктатор Владимир Путин (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Kremlin via REUTERS)

Кремлевский диктатор Владимир Путин после встречи с Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге ближе к ночи срочно прибыл в Кремль.

Видео с кортежем диктатора опубликовали в социальных сетях.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в комментарии российскому пропагандистскому ресурсу ТАСС сообщил, что диктатор приехал в Кремль «не для подготовки экстренного заявления».

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Путин и Лукашенко в субботу, 25 июня, провели встречу в Санкт-Петербурге. Официально два диктатора должны обсуждать развитие стратегического партнерства и интеграции. Лукашенко, говоря об этой встрече накануне, анонсировал «серьезные переговоры с Путиным по поводу серьезной проблематики».



В конце прошлого года за два месяца до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое, как надеялись в Кремле, через несколько дней должно было завершится оккупацией Украины, Лукашенко заявил, что они с Путиным создадут «продвинутую» версию СССР. Он говорил, что в новом союзе с Россией учтут все «ошибки Евросоюза» и оставят «положительное из советского прошлого».

9 сентября 2021 года Лукашенко и Путин согласовали 28 союзных программ, позже утвердили военную доктрину и подписали декрет Союзного государства. В ноябре в Госдуме РФ объявили, что приступают к совместной работе с парламентом Беларуси по унификации законодательств двух стран.



Союзное государство — надгосударственное образование России и Белоруссии, договор о создании которого был подписан еще в 1999 году. Предполагается, что внутри объединения будет действовать единое политическое, экономическое, военное, таможенное, валютное, юридическое, рыночное и культурное пространство, но за 23 года лишь малая часть планов была воплощена в реальность.

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