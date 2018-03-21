Путин поручил проработать прошение о помиловании Сенцова и Кольченко

Президент РФ Владимир Путин поручил своей администрации проработать прошение о помиловании 16 человек, среди который политзаключенные Олег Сенцов и Александр Кольченко.

Об этом заявил спикер президент РФ Дмитрий Песков, комментируя передачу соответствующего списка Путину Ксенией Собчак.

"Действительно, такой список был Собчак передан президенту. Президент его принял и поручил своей администрации проработать этот список...Пока иного сказать вам не могу", - цитирует Пескова Интерфакс.

19 марта Собчак передала Путину список лиц, которых она считает политзаключенными и просит помиловать. В списке фигурируют 16 человек, в том числе два украинца, незаконно осужденные в РФ - Александр Кольченко и Олег Сенцов.

Кольченко получил в РФ 10 лет строгого режима по обвинению в организации и участии в террористическом сообществе, а также подготовке теракта на территории аннексированного Крыма.

Сенцов был задержан в Крыму 11 мая 2014 года правоохранительными органами РФ. Его обвинили в подготовке теракта в Крыму во время незаконной аннексии полуострова РФ. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 года российский суд приговорил Сенцова к 20 годам заключения в колонии строгого режима.