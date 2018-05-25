Путин порекомендовал журналистам интересоваться судьбой Вышинского, а не Сенцова

Во время совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макронон президент РФ Владимир Путин порекомендовал журналистам интересоваться судьбой задержанного руководителя РИА Новости-Украина Кирилла Вышинского, а не политзаключенного Олега Сенцова, передает Дождь.

"Вы сейчас про Сенцова спросили. Вы знаете, что господин Сенцов был задержан за подготовку к террористическим актам, а не за свою журналистскую деятельность", - сказал Путин на пресс-конференции.

При этом он удивился, почему французская пресса не задается вопросом об ограничении деятельности журналистов в Украине.

"Только что несколько дней назад был задержан ваш коллега, российский журналист, ему предъявляются обвинения в государственной измене за его публичную позицию и его работу в качестве журналиста. Почему-то его судьба вас не интересует. Согласитесь - это странно", - сказал Путин.

Вероятнее всего, президент РФ перепутал осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова, который 11 день соблюдает голодовку в колонии, и арестованного в РФ украинского журналиста Романа Сущенко. Сенцов - режиссер, информации о том, что он когда-либо работал журналистом, в открытых источниках нет.

Напомним, 15 мая правоохранители провели обыски в киевском офисе российского пропагандистского ресурса РИА Новости-Украина, а его руководителю Кириллу Вышинскому объявили о подозрении в государственной измене.

По данным СБУ, свою должность он получил в 2014 году по указанию известного российского пропагандиста, генерального директора МИА Россия сегодня Дмитрия Киселева, после чего выстроил схему, которая должна была скрыть финансирование ресурса из РФ.